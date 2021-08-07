Hà Nội: Phát hiện và thu giữ hàng ngàn khẩu trang 3M có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ

Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra đột xuất Công ty CP thiết bị nguyên phụ liệu khẩu trang Việt Nam, đã phát hiện và thu giữ hơn 17.000 khẩu trang 3M 1860 có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Theo báo Công Luận đưa tin, sau khi nhận được nguồn tin báo và xác minh có căn cứ, chiều ngày 6/8, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 22, Cục QLTT TP. Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm đột xuất kiểm tra Công ty cổ phần thiết bị nguyên phụ liệu khẩu trang Việt Nam có địa chỉ tại C34 khu đô thị Embassy Garden, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm.

Tại đây, Đoàn kiểm tra đã phát hiện hơn 100 thùng khẩu trang y tế nhãn hiệu 3M 1860 với tổng số lượng 17.100 cái. Theo đại diện Đội QLTT số 22, toàn bộ số hàng hoá được phát hiện tại Công ty do nước ngoài sản xuất. Qua xác minh bước đầu, lô hàng có dấu hiệu là hàng hoá giả mạo nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện và thu giữ hơn 17.000 khẩu trang 3M 1860 có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu - Ảnh: Công luận

Để có kết luận chính xác, Đội sẽ phối hợp với đại diện chủ thể quyền nhãn hiệu 3M tại Việt Nam kiểm nghiệm, làm rõ. Trong tối ngày 6/8, Đội QLTT số 22 đã hoàn thiện các thủ tục để tạm giữ toàn bộ số hàng hoá, phục vụ quá trình thẩm tra xác minh để xử lý theo quy định.

Theo thông tin của Gia đình và Xã hội, trước đó, ngày 30/7/2020, Cục Nghiệp vụ QLTT, Tổ công tác 368 phối hợp với Cục QLTT TP HCM đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất khẩu trang của công ty TNHH sản xuất và thương mại thiết bị Nam Anh (đường Trần Đại Nghĩa, quận Bình Chánh) và phát hiện, thu giữ 120 thùng carton chứa hơn 151.000 khẩu trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu 3M.

Trong khi đó, trên website công ty Nam Anh tự giới thiệu là đơn vị hàng đầu Việt Nam chuyên sản xuất, phân phối khẩu trang y tế cho thị trường trong và ngoài nước.

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