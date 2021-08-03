Thông tin bất ngờ về chị gái 'quần hoa' không mang khẩu trang chống đối lực lượng ở chốt kiểm soát Tây Ninh

Xã hội 03/08/2021 17:42

Sau khi gây rối, người phụ nữ được mời lên cơ quan công an để làm việc. Sau đó, gia đình đã bảo lãnh bà về địa phương, đồng thời cam kết phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng dịch.

Vừa qua, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ không đeo khẩu trang khi ra đường và còn đòi "thông" chốt kiểm dịch. Khi không được các cán bộ chức năng chấp thuận, người này còn nhiều lần tấn công CSGT, lao vào đòi tát, đấm đá để qua chốt bằng được. Sau khi đoạn clip đăng tải, cộng đồng mạng đều cảm thấy phẫn nộ và bức xúc trước hành vi ứng xử của chị gái "quần hoa" trong tình hình dịch bệnh căng thẳng. 

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Người phụ nữ không mang khẩu trang gây náo loạn ở chốt kiểm soát phòng chống dịch xã Bàu Năng - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin của báo Thanh Niên, Công an xã Bàu Năng cho biết, sự việc này xảy ra tại chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn xã Bàu Năng, H.Dương Minh Châu (Tây Ninh). Theo đó, một phụ nữ đến chốt yêu cầu được qua nhưng không có lý do chính đáng nên không được chấp nhận.

 

Mặc dù các lực lượng chức năng đã liên tục giải thích, yêu cầu người này phải chấp hành, thế nhưng chị lại càng có nhiều hành vi "khích" hơn, chống đối CSGT và gây mất trật tự. Ngay sau đó, công an đã buộc phải đưa về trụ sở để làm việc.

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Giấy ra viện được gia đình bà Th. cung cấp tại cơ quan công an - Ảnh: Thanh Niên

Qua xác minh tại trụ sở, được biết, người phụ nữ này tên Nguyễn Thị Th. (49 tuổi, ngụ KP.1, P.1, TP. Tây Ninh). Lúc này, gia đình bà Th. đã đến trụ sở công an để bảo lãnh và xuất trình giấy ra viện của chị do Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 chẩn đoán là "chứng rối loạn loạn thần cấp và nhất thời" cùng sổ trợ cấp xã hội. Căn cứ vào đó, Công an xã Bàu Năng đã cho gia đình bảo lãnh bà Th. về, đồng thời phải cam kết chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch và không tái phạm

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