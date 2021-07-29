Bị công an giữ lại vì không đeo khẩu trang còn ngang nhiên đi tập thể dục, 'ông chú' quát lớn: 'Xử lý cái gì? Mất lịch sự'

Xã hội 29/07/2021 12:34

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông không đeo khẩu trang cãi cọ với lực lượng cảnh sát vì bị xử lý do thản nhiên đi tập thể dục.

Vì tình hình dịch bệnh căng thẳng, nhiều địa phương đã dừng các hoạt động tập trung, đông người và khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, nhiều trường hợp vẫn ngang nhiên ra đường với hàng loạt lý do "trên trời dưới đất". 

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi đi tập thể dục trên tuyến phố tại Hà Nội. Phát hiện người đàn ông không đeo khẩu trang, cán bộ Công An đã yêu cầu người đàn ông dừng lại và chấp hành xử phạt theo đúng quy định. Ngay lập tức người này rút khẩu trang từ trong lưng quần ra đeo vội lên mặt và tiếp tục di chuyển, không chịu dừng lại.

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'Ông chú' lấy khẩu trang từ trong lưng quần lên đeo - Ảnh cắt từ clip

Chiến sĩ công an tiếp tục yêu cầu xử phạt thì thay vì nhận sai, người này lập tức quát lớn: "Đứng làm gì, xử lý cái gì. Tôi đi tập thể dục, mất lịch sự, người ta đi tập thể dục thôi mà".

Thậm chí khi được giải thích là đã vi phạm quy định phòng chống dịch, người đàn ông còn hùng hổ xô đẩy cán bộ công an và tiếp tục mắng xơi xởi: "Người ta đi tập thể dục chứ làm gì đâu".

Bên cạnh đó, trên vỉa hè, cũng có nhiều trường hợp đang bị xử lý vì vi phạm quy định. Tuy nhiên, những người này đều đứng im và có thái độ hợp tác, chỉ riêng người đàn ông này vẫn chỉ tay vào các anh công an và mắng "mất lịch sự".

Hiện, đoạn clip này đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều người đã bày tỏ ý kiến gay gắt và chỉ trích hành động thiếu ý thức và ngoan cố của người trong đàn ông trung niên. Trong lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng, mỗi người nên có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh quy định để bảo đảm an toàn cho bản thân và xã hội, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

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Người đàn ông được lực lượng công tác tại chốt phong toả nhắc nhở không được tiếp cận gần khu vực nhưng người này không đồng ý, còn tháo khẩu trang và có nhiều lời lẽ xúc phạm.

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