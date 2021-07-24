Người đàn ông không đeo khẩu trang, lớn tiếng chửi bới lực lượng chốt phong toả bị xử phạt 3 triệu đồng

Xã hội 24/07/2021 14:20

Người đàn ông được lực lượng công tác tại chốt phong toả nhắc nhở không được tiếp cận gần khu vực nhưng người này không đồng ý, còn tháo khẩu trang và có nhiều lời lẽ xúc phạm.

Theo báo Pháp luật đưa tin, sáng 24/7, ông Diệp Huỳnh Ngọc Hồ - Chủ tịch UBND phường 8, quận Phú Nhuận, cho biết phường đã ra quyết định xử phạt 3 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang và xúc phạm tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại chốt phong toả đối với ông L.Q.P (ngụ quận Tân Bình). Qua xác minh, được biết, sự việc xảy ra tại chốt phong toả hẻm 211 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận vào tối ngày 20/7. 

Người đàn ông không đeo khẩu trang, lớn tiếng chửi bới lực lượng chốt phong toả bị xử phạt 3 triệu đồng - Ảnh 1
Ông P. người không đeo khẩu trang, xúc phạm người chốt phong toả trên đường Hoàng Văn Thụ vừa bị xử phạt - Ảnh: Cắt từ clip

Cụ thể, trong đoạn clip ghi lại, ông P. không đeo khẩu trang đi qua khu vực có chốt phong toả để đưa thuốc cho người thân. Tại đây, ông được tổ công tác nhắc nhở và yêu cầu rời khỏi khu phong tỏa. Thế nhưng, ông không chấp hành mà còn tháo khẩu trang rồi lớn tiếng chửi bới các thành viên tổ công tác.

Sau khi xác minh sự việc, cơ quan chức năng đã mời ông P. lên làm việc và lập biên bản xử phạt 2 lỗi vi phạm không đeo khẩu trang và xúc phạm tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại điểm phong tỏa.

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Liên quan đến vụ việc người đàn ông đạp đổ bàn làm việc của nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, Công an huyện Nhà Bè vừa có báo cáo và hình thức xử phạt đối với người này.

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