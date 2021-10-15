Khách đi máy bay, tàu xe vẫn phải thực hiện xét nghiệm Covid-19 đến ngày 20/10

Xã hội 15/10/2021 10:11

Đại diện Bộ GTVT cho hay, đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện theo các hướng dẫn trước đó của Bộ, đảm bảo thống nhất để có căn cứ đánh giá, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. 

Theo Vietnamnet đưa tin, Bộ Y tế yêu cầu không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân trong văn bản hướng dẫn các địa phương về đánh giá cấp độ nguy cơ dịch bệnh Covid-19. Chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng hay đối với các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

Về vấn đề này, đại diện Bộ GTVT cho hay, đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện theo các hướng dẫn trước đó của Bộ, đảm bảo thống nhất để có căn cứ đánh giá, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Theo đó, quy định người dân cần xét nghiệm khi đi máy bay, tàu hỏa, xe khách vẫn được áp dụng hết giai đoạn thí điểm khôi phục vận tải hành khách đến 20/10.

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Chưa bỏ quy định bắt buộc phải tiêm vắc xin với khách đi máy bay, tàu hoả, xe khách  - Ảnh minh họa: Internet

Đầu tháng 10, Bộ GTVT đã ban hành hướng dẫn tạm thời tổ chức vận tải hành khách 5 lĩnh vực, sau đó cụ thể hoá bằng 3 quy định để khôi phục hàng không, đường sắt và đường bộ. Lúc này, tất cả quy định của ngành giao thông đều xin ý kiến và tiếp thu hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo hướng dẫn của Bộ GTVT, hành khách đi máy bay phải tiêm đủ liều vắc xin hoặc F0 khỏi bệnh, có kết quả xét nghiệm âm tính.

Khách đi tàu từ vùng nguy cơ cao cũng phải xét nghiệm và tiêm đủ liều vắc xin, khách từ vùng nguy cơ thấp cần xét nghiệm. Tương tự, quy định với người dân đi xe khách liên tỉnh cũng yêu cầu phải xét nghiệm. 

Bộ Y tế: Không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân

Bộ Y tế: Không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân

Những người đã tiêm vaccine hoặc khỏi COVID-19 chỉ cần xét nghiệm khi có yêu cầu hoặc từ vùng có dịch cấp độ 4.

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Từ khóa:   xét nghiệm với người đi máy bay Xét nghiệm nhanh Covid-19 Xét nghiệm virus SARS-CoV-2

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