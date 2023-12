Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, luật sư Lê Hồng Hiển - Hãng luật Lê Hồng Hiển và cộng sự đã chia sẻ bài viết về một trường hợp "hy hữu" khi người mẹ ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) ban đầu ban đầu tố cáo người tình đã hiếp dâm con gái của mình nhưng sau đó lại van xin tha thứ cho kẻ thủ ác khiến bản thân luật sư vô cùng sốc. Anh đã quyết định trình báo, tố giác kẻ đồi bại tới Công an tỉnh Quảng Ninh.

Vào đầu tháng 3/2022, trong một lần cầm điện thoại của người tình, T. phát hiện clip ghi cảnh quan của H. Qua quan sát, T. nhận ra, trong video chính là H. đã quan hệ tình dục với con gái mình. Qua khai thác, H. đã thừa nhận toàn bộ sự việc và viết đơn tường trình lại tường tận hành vi bỉ ổi của mình với cháu M.

Cháu M. cũng chia sẻ, H. đã cưỡng ép cháu quan hệ khoảng 20 lần. Sau mỗi lần như vậy, H. lại dọa nạt bắt cháu M. không được kể với ai. Thậm chí, trong khi mẹ đang rửa bát, giặt đồ, H. cũng tranh thủ sàm sỡ, dâm ô hoặc giao cấu với cháu.

Đánh giá dựa trên bản tường trình của H., video H. quay, cũng như thông qua lời khai của cháu M., luật sư Hiển đánh giá hành vi của H. có dấu hiệu của tội H.iếp dâ.m người dưới 16 tuổi (trong trường hợp này, cháu M. còn chưa đến 10 tuổi). Khung hình phạt được quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 142 Bộ luật hình sự là từ 20 năm tù đến chung thân hoặc t.ử hình.

Luật sư tố giác nghi phạm

Những tưởng sự việc sẽ theo lẽ thông thường là T. sẽ hối thúc luật sư để sớm đưa H. ra xử lý trước pháp luật, nhưng sự việc lại rẽ sang hướng khác, đó là T. tha thiết xin luật sư bỏ qua cho H..

Theo đó, chỉ vài ngày sau khi ký đơn mời luật sư, T. liên tục gọi điện cho luật sư Hiển khóc lóc. Lần này T. không khóc cho con gái mà khóc cho người tình của mình: "Anh ơi em xin anh bỏ qua cho anh ấy… Anh ấy mà phải vào tù thì chắc không sống nổi một năm… Anh cho anh ấy một con đường làm lại cuộc đời. Anh ấy mà vào tù, thì em chết mất anh ơi".

Những tưởng sự việc sẽ theo lẽ thông thường là T. sẽ hối thúc luật sư để sớm đưa H. ra xử lý trước pháp luật, nhưng sự việc lại rẽ sang hướng khác, đó là T. tha thiết xin luật sư bỏ qua cho H. - Ảnh: FBNV

"Lần đầu, tôi sốc, hết lời phân tích cho T. hiểu đây là tội ác nghiêm trọng, cần bị trừng trị đích đáng. Hơn hết, cháu M. cần được đòi lại công bằng cho những đau đớn mà cháu phải gánh chịu. Tuy nhiên, không những liên tục xin xỏ cho H., T. còn cùng H. lên tận Hà Nội để gặp tôi… trình bày và xin luật sư không tố cáo sự việc.

Tôi không biết T. lý do gì, nhưng tôi không tài nào hiểu được cách cư xử của người mẹ với con gái của mình. Là công dân, đặc biệt lại là luật sư với trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ, hơn hết là trẻ em, tôi quyết định một việc mà tôi chưa từng làm, đó là trình báo, tố giác Nguyễn Văn H. ra Công an tỉnh Quảng Ninh và đề nghị khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn H. về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" - trích bài viết của luật sư Hiển.

Luật sư Hiển cũng cho biết anh sẵn sàng cung cấp thông tin tới các cơ quan chức năng để sự việc sớm được đưa ra ánh sáng, kẻ gây tội phải bị xử lý thích đáng.