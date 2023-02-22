Hoàn cảnh éo le của mẹ đơn thân U50 'còng lưng' nuôi 15 đứa con sau khi trải qua 2 cuộc hôn nhân tan vỡ

Là mẹ của 15 đứa con, lại thiếu vắng hình bóng của người đàn ông trong gia đình, cuộc sống của cô Tana trở nên vô cùng khó khăn, vất vả.

Theo thông tin từ báo Đời sống, nhắc đến cô Tana (46 tuổi) tại huyện Hat Samran, thuộc tỉnh Trang, miền nam Thái Lan, không ai là không biết đến hoàn cảnh éo le của người phụ nữ này. Lý do là bởi người phụ nữ chưa đến 50 tuổi này có tới 15 đứa con, một con số thực sự khổng lồ trong xã hội hiện nay. Và hiển nhiên, 15 đứa con này đều là con ruột "mang nặng đẻ đau" của cô Tana. Cô Tana hiện đang là mẹ đơn thân của 15 đứa con, trong đó có 8 con trai và 7 con gái. Đây là kết quả của 2 cuộc hôn nhân thất bại. Cô Tana đã sinh được 5 đứa con với người chồng thứ nhất, sau đó tái hôn và sinh thêm 10 đứa con với người chồng thứ hai. Cách đây 4 năm, cô Tana đã ly hôn với người chồng thứ hai và trở thành mẹ đơn thân.

Cô Tana hiện đang là mẹ đơn thân của 15 đứa con, trong đó có 8 con trai và 7 con gái - Ảnh: Báo Đời sống Là mẹ của 15 đứa con, lại thiếu vắng hình bóng của người đàn ông trong gia đình, cuộc sống của cô Tana trở nên vô cùng khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng nuôi các con bằng chính sức lao động của mình. Hàng ngày, cô Tana đi cạo mủ cao su thuê, mỗi ngày nhận lương từ 500 - 700 bath (340 - 480 nghìn đồng). Khi cây cao su không được mùa, cô Tana lại đi làm thêm những công việc khác để kiếm thêm thu nhập nuôi sống gia đình, dù rất cực nhọc nhưng cô không hề kêu than một lời. Cô con gái cả của cô Tana hiện đã 29 tuổi, còn đứa con trai út mới 7 tuổi. Trong vài năm trở lại đây, cuộc sống của cô Tana và các con đã bớt vất vả hơn một chút khi một vài đứa con đã đi làm, có thu nhập ổn định để gửi tiền về cho mẹ, hỗ trợ nuôi các em ăn học. Cô Tana cho biết có 5 đứa con đã ra trường và đi làm, có đứa sống xa nhà, còn 10 đứa còn lại vẫn đang trong độ tuổi đi học.

Nhờ sự hy sinh và dạy bảo tận tâm của người mẹ, cả 15 đứa con của cô Tana đều ngoan ngoãn, biết điều, không chơi bời lêu lổng, thậm chí còn biết đi làm thêm để đỡ đần cho mẹ - Ảnh: Báo Đời sống Mặc dù cuộc sống vô cùng vất vả, nhưng cô Tana luôn cố gắng cho các con được đến trường đầy đủ. Cô hy vọng rằng các con mình sẽ trở thành người tử tế, biết tự lao động kiếm sống, không phải là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nhờ sự hy sinh và dạy bảo tận tâm của người mẹ, cả 15 đứa con của cô Tana đều ngoan ngoãn, biết điều, không chơi bời lêu lổng, thậm chí còn biết đi làm thêm để đỡ đần cho mẹ. Căn nhà của cô Tana chỉ có 2 phòng ngủ nhỏ xíu, chật chội nhưng luôn đầy ắp tình yêu thương. Cô Tana cho biết cô rất tự hào về những đứa con của mình và không bao giờ ái ngại, xấu hổ với bất cứ ai, ngay cả khi được gán cho biệt danh "người phụ nữ nhiều con nhất tỉnh Trang". Người mẹ đơn thân này nói rằng dù cuộc sống của cô rất khó khăn nhưng cô không bao giờ gây rắc rối cho người khác, cũng không trở thành gánh nặng cho người thân, luôn tự mình phấn đấu và chịu đựng. "Tôi nghĩ rằng mình có thể sống mà không cần đàn ông, chỉ cần làm việc chăm chỉ thì có thể vượt qua được mọi thứ", cô Tana chia sẻ. Ngoài ra, cô Tana nói thêm rằng dù sau này có gặp được một người đàn ông tốt và kết hôn lần ba thì cô cũng không có ý định sinh thêm con, bởi 15 đứa con đã là quá đủ với cô rồi.

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