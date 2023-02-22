Lời khai lạnh lùng của đối tượng đánh nam shipper gãy cả 2 tay: 'Tôi kêu Đạt lên lấy xe đi đi, chứ không tôi tức tôi đâm chết'

Xã hội 22/02/2023 06:42

Sau khi có kết quả giám định tỷ lệ thương tích của anh Lâm Anh Đạt là 24%, Cơ quan CSĐT Công an H.Tư Nghĩa đã ra quyết định bắt khẩn cấp nghi phạm Trương Đình Nhạt (44 tuổi, ở thôn 1, xã Nghĩa Lâm, H.Tư Nghĩa) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào tối ngày 21/2, Công an H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết, sau khi có kết quả giám định tỷ lệ thương tích của anh Lâm Anh Đạt (24 tuổi, ở TT.Chợ Chùa, H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), nhân viên giao hàng cho Công ty CP giao hàng tiết kiệm là 24%, Cơ quan CSĐT Công an H.Tư Nghĩa đã ra quyết định bắt khẩn cấp nghi phạm Trương Đình Nhạt (44 tuổi, ở thôn 1, xã Nghĩa Lâm, H.Tư Nghĩa) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. 

Tại cơ quan công an, ông Trương Đình Nhạt khai nhận, do tưởng shipper Lâm Anh Đạt lấy sợi dây chuyền của vợ mình nên ông lấy tuýp sắt đánh anh Đạt. Sau đó, anh Đạt chạy xuống nhà hàng xóm để trốn.

"Sau khi tìm được sợi dây chuyền của vợ, tôi xuống nhà hàng xóm kêu shipper Đạt lên lấy xe đi đi, chứ không tôi tức tôi đâm chết", ông Nhạt nói.

Lời khai lạnh lùng của đối tượng đánh nam shipper gãy cả 2 tay: 'Tôi kêu Đạt lên lấy xe đi đi, chứ không tôi tức tôi đâm chết' - Ảnh 1
Nghi phạm Trương Đình Nhạt tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Thanh Niên

 

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, shipper Lâm Anh Đạt cho biết, trong thời gian ông Nhạt dùng tuýp sắt, vợ dùng ghế đánh anh thì không hề nói gì đến chuyện mất dây chuyền.

"Cơ quan điều tra làm việc với tôi sáng 20/2 cũng có hỏi việc này, nhưng không có chuyện mất dây chuyền mà chỉ nói chuyện thu phí ship và ông Nhạt đánh tôi, vợ ông ấy sau đó chạy ra dùng ghế đánh tôi đã tự làm rơi dây chuyền rồi nhặt lên", anh Đạt nói.

Shipper Đạt khẳng định tình tiết bị hành hung là vào khoảng 11h trưa 17/2, khi anh đến nhà ông Nhạt để giao đơn hàng là hai cây hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng (200.000 đồng tiền đơn hàng, 30.000 đồng tiền ship). Ông Nhạt sau khi mở kiện hàng ra xem đã từ chối nhận hàng, shipper Đạt sau đó gọi điện cho người bán thông báo và đưa điện thoại cho ông Nhạt nói chuyện với người bán. Kết thúc cuộc nói chuyện, người bán thông tin thu 30.000 đồng phí ship để hoàn chuyển kiện hàng về cho họ.

Anh Đạt kể tiếp: "Thấy đánh vô cớ, tôi phản ứng tự vệ, ông Nhạt hô lớn, người vợ chạy từ trong nhà ra kéo cửa cổng rồi chồng dùng tuýp sắt, vợ dùng hai ghế inox đánh tôi. Tôi chỉ còn biết chống đỡ, khi cảm thấy hai tay đau đớn, tôi cố vùng lên bỏ chạy qua nhà hàng xóm lẩn trốn. Tôi đứng ngoài sân giao hàng từ đầu đến cuối có ông Nhạt ở đó thì lấy dây chuyền bằng cách nào và cũng không biết vợ ông trước đó".

Khi lẩn trốn, anh Đạt nghe ông Nhạt cầm dao đi tìm, sợ nguy hiểm đến tính mạng nên đã đi vòng đến Công an xã Nghĩa Lâm trình báo sự việc. Công an xã sau đó đã lấy lời khai của hai bên. Sau đó, anh Đạt được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu, kết quả X-quang cho thấy anh Đạt bị gãy cả hai tay. Do vết thương nặng nên gia đình chuyển anh đến Bệnh viện Quân y C17 (Đà Nẵng) để mổ và cố định xương bị gãy. Hiện shipper Đạt đang điều trị tại bệnh viện sau ca mổ.

Lời khai lạnh lùng của đối tượng đánh nam shipper gãy cả 2 tay: 'Tôi kêu Đạt lên lấy xe đi đi, chứ không tôi tức tôi đâm chết' - Ảnh 2
Kết quả giám định tỷ lệ thương tích của anh Lâm Anh Đạt (24 tuổi) là 24% - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Thiếu tá Nguyễn Quốc Bảo, Phó Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an H.Tư Nghĩa, cho biết, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an H.Tư Nghĩa đã chỉ đạo quyết liệt, thành lập ngay tổ công tác cùng với Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi ra Bệnh viện Quân y C17 (Đà Nẵng) để tiến hành làm việc với shipper Lâm Anh Đạt tại giường bệnh. Đồng thời, giám định tỷ lệ thương tật của anh Đạt để làm căn cứ.

 

"Đến nay Cơ quan CSĐT Công an H.Tư Nghĩa đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp và đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Trương Đình Nhạt để tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc", thiếu tá Bảo nói.

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