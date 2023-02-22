Thót tim giải cứu bé gái 11 tuổi ở Hà Nội định nhảy từ tầng 15 chung cư xuống đất

Xã hội 22/02/2023 06:06

Vào chiều ngày 21/2, lực lượng chức năng nhận được tin báo có người có ý định tự tử tại chung cư trên địa bàn phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo thông tin từ VTC News, vào chiều ngày 21/2, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công bé gái 11 tuổi định nhảy từ tầng 15 chung cư xuống đất.

Cụ thể, vào khoảng 15h20 ngày 21/2/2023, nhận được tin báo từ Trung tâm chỉ huy 114 có người có ý định tự tử tại ban công tầng 15, tòa nhà B15 Đại Kim tại phường Nguyễn Cảnh Dị (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai), Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng cứu nạn.

Thót tim giải cứu bé gái 11 tuổi ở Hà Nội định nhảy từ tầng 15 chung cư xuống đất - Ảnh 1
Lực lượng chức năng triển khai đệm hơi bên dưới chân tòa nhà - Ảnh: VTC News
Thót tim giải cứu bé gái 11 tuổi ở Hà Nội định nhảy từ tầng 15 chung cư xuống đất - Ảnh 2
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Hoàng Mai giải cứu thành công bé gái có ý định tự tử - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân Việt, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàng Mai đã xuất 2 xe thang và xe cứu nạn cứu hộ cùng cán bộ chiến sĩ đến tổ chức cứu nạn cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng nhanh chóng triển khai các phương án cứu hộ và nhanh chóng cứu thành công cháu P.L.B.P (SN 2012), bàn giao an toàn cho gia đình.

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