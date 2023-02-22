Lời khai ban đầu của tài xế xe khách va chạm xe tải khiến 3 người tử vong, 13 người bị thương ở Quảng Nam

Xã hội 22/02/2023 06:16

Vào tối ngày 21/2, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã mời tài xế Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, ở TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) điều khiển xe khách giường nằm BS 51B - 199.56 lên cơ quan công an để lấy lời khai ban đầu.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào chiều tối ngày 21/2, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan này đang phối hợp Công an H.Núi Thành (Quảng Nam) điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 13 người bị thương.

Cụ thể, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, sau tai nạn, khi được mời lên lấy lời khai ban đầu, tài xế Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, ở TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) điều khiển xe khách giường nằm BS 51B - 199.56, cho biết đã không quan sát phía trước khi lái xe nên đâm vào xe tải đỗ bên lề đường. Hiện tại, chưa có dữ liệu hộp đen nên chưa xác định được cụ thể tốc độ của xe.

Lời khai ban đầu của tài xế xe khách va chạm xe tải khiến 3 người tử vong, 13 người bị thương ở Quảng Nam - Ảnh 1
Đầu xe khách hư hỏng nặng sau vụ tai nạn - Ảnh: Báo Thanh Niên
Lời khai ban đầu của tài xế xe khách va chạm xe tải khiến 3 người tử vong, 13 người bị thương ở Quảng Nam - Ảnh 2
Vụ tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Nam khiến 3 người chết - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, gần 2h ngày 21/2, ôtô khách Phương Trang, biển TP. HCM chở khoảng 30 người từ Bảo Lộc (Lâm Đồng) đi Thừa Thiên Huế trên Quốc lộ 1. Khi đến xã Tam Anh Nam (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), ôtô khách đâm vào xe tải biển Gia Lai chở gạch, đang đỗ bên đường để bốc hàng xuống.

Các nạn nhân tử vong gồm: bà Nguyễn Thị Hường (72 tuổi, ở P.Thuận Hòa, TP.Huế), ông Trần Văn Hải (59 tuổi, ở xã Phong Hòa, H.Phong Điền, cùng tỉnh Thừa Thiên - Huế), ông Ngô Minh Hoàng (62 tuổi, ở H.Đức Trọng, Lâm Đồng).

Lời khai ban đầu của tài xế xe khách va chạm xe tải khiến 3 người tử vong, 13 người bị thương ở Quảng Nam - Ảnh 3Lời khai ban đầu của tài xế xe khách va chạm xe tải khiến 3 người tử vong, 13 người bị thương ở Quảng Nam - Ảnh 4
Các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam - Ảnh: Báo Người Lao Động

Nhận tin báo, Công an H.Núi Thành phối hợp Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam tiếp cận hiện trường, cứu hộ các hành khách còn mắc kẹt trong xe khách sau vụ tai nạn nghiêm trọng.

Sự thật chuyện 'giải cứu trứng gà 65.000 đồng 30 quả' tràn lan trên vỉa hè Hà Nội

Sự thật chuyện 'giải cứu trứng gà 65.000 đồng 30 quả' tràn lan trên vỉa hè Hà Nội

Những ngày nay trên các con phố Hà Nội không hiếm gặp người dân tranh thủ ghé vào bên đường mua trứng tại các điểm treo biển "Chung tay giải cứu trứng gà cho bà con nông dân".

Xem thêm
Từ khóa:   Tai nạn nghiêm trọng 3 người tử vong tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 39 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 2 giờ 27 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?