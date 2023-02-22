Vào tối ngày 21/2, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã mời tài xế Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, ở TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) điều khiển xe khách giường nằm BS 51B - 199.56 lên cơ quan công an để lấy lời khai ban đầu.
- Không còn sổ hộ khẩu, thủ tục sang tên sổ đỏ tiến hành thế nào?
- Chính sách tiền lương công chức, viên chức sẽ có hiệu lực từ tháng 3/2023
Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào chiều tối ngày 21/2, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan này đang phối hợp Công an H.Núi Thành (Quảng Nam) điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 13 người bị thương.
Cụ thể, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, sau tai nạn, khi được mời lên lấy lời khai ban đầu, tài xế Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, ở TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) điều khiển xe khách giường nằm BS 51B - 199.56, cho biết đã không quan sát phía trước khi lái xe nên đâm vào xe tải đỗ bên lề đường. Hiện tại, chưa có dữ liệu hộp đen nên chưa xác định được cụ thể tốc độ của xe.
Trước đó, theo thông tin từ VTC News, gần 2h ngày 21/2, ôtô khách Phương Trang, biển TP. HCM chở khoảng 30 người từ Bảo Lộc (Lâm Đồng) đi Thừa Thiên Huế trên Quốc lộ 1. Khi đến xã Tam Anh Nam (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), ôtô khách đâm vào xe tải biển Gia Lai chở gạch, đang đỗ bên đường để bốc hàng xuống.
Các nạn nhân tử vong gồm: bà Nguyễn Thị Hường (72 tuổi, ở P.Thuận Hòa, TP.Huế), ông Trần Văn Hải (59 tuổi, ở xã Phong Hòa, H.Phong Điền, cùng tỉnh Thừa Thiên - Huế), ông Ngô Minh Hoàng (62 tuổi, ở H.Đức Trọng, Lâm Đồng).
Nhận tin báo, Công an H.Núi Thành phối hợp Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam tiếp cận hiện trường, cứu hộ các hành khách còn mắc kẹt trong xe khách sau vụ tai nạn nghiêm trọng.