Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào chiều tối ngày 21/2, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan này đang phối hợp Công an H.Núi Thành (Quảng Nam) điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 13 người bị thương.

Cụ thể, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, sau tai nạn, khi được mời lên lấy lời khai ban đầu, tài xế Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, ở TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) điều khiển xe khách giường nằm BS 51B - 199.56, cho biết đã không quan sát phía trước khi lái xe nên đâm vào xe tải đỗ bên lề đường. Hiện tại, chưa có dữ liệu hộp đen nên chưa xác định được cụ thể tốc độ của xe.