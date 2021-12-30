Hoa hậu Phương Lê đòi công bằng cho bé gái 8 tuổi, tuyên bố sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí giúp mẹ bé

Hoa hậu Phương Lê liên tục lên tiếng bức xúc đòi công bằng cho bé gái 8 tuổi bị bạo hành. Nàng hậu cũng hứa sẽ hỗ trợ tiền bạc và pháp lý cho mẹ ruột bé.

Vụ việc bé gái 8 tuổi nghi bị mẹ kế bạo hành đến tử vong hiện đang khiến công chúng vô cùng bức xúc. Rất nhiều sao Việt cũng đã lên tiếng đòi công bằng cho bé, trong đó, hoa hậu Phương Lê là một trong những người lên tiếng mạnh mẽ nhất, cô cho biết sẽ cùng mọi người theo đến cùng để đòi lại công bằng cho bé gái bị tử vong.

Trên trang cá nhân, nàng hậu liên tục chia sẻ sự bức xúc liên quan tới vụ bé gái 8 tuổi nghi bị mẹ kế bạo hành tới tử vong. Không những vậy, Phương Lê còn khẳng định chỉ cần mẹ bé lên tiếng cần giúp đỡ, cô sẽ hỗ trợ mẹ bé toàn bộ chi phí thuê luật sư để kiện tới cùng vụ việc. Hoa hậu Phương Lê bức xúc chia sẻ: “Con bé thương nó như vậy mà nó đánh tới gãy xương sườn bằng gậy và đá tới chết. Tôi quá bức xúc, tôi theo tới cùng. Tôi muốn giúp đỡ mẹ con bé, nếu mẹ con bé cần tôi giúp ngay. Kiện nó đi em, luật sư chị trả phí nha mẹ bé”.

Những ngày qua, vụ việc thương tâm về bé gái 8 tuổi nghi bị mẹ kế bạo hành dẫn tới tử vong ở TP.HCM khiến nhiều người không khỏi xót xa xen lẫn bức xúc. Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Ảnh: Kenh14 Khai nhân tại cơ quan điều tra, Trang khai mình đã lên mạng đặt mua một chiếc roi mây để đánh bé, sau khi đánh gãy cây roi mây, Trang dùng một thanh gỗ khác để tiếp tục đánh đập bé. Trong quá trình dạy học, Trang đã nhiều lần đánh bé gái. Về phía cha bé V.A, người này khai biết rõ toàn bộ việc Trang đánh đập con mình, nhưng không can thiệp vì đồng ý với biện pháp dạy dỗ con của Trang. Nguyễn Võ Quỳnh Trang (Ảnh: Zing) Hiện cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ và xử lý những người có liên quan đến cái chết của cháu V.A.

Vụ bé gái 8 tuổi nghi bị bạo hành gãy khung xương sườn, phù não dẫn đến tử vong: Cần áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc nhất Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi nghi bị bạo hành dẫn đến tử vong ở TP.HCM, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã lên tiếng.

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