Hình ảnh gây tranh cãi nhất ngày: Bé trai bán hàng rong quỳ lạy, van xin khách mua hàng

Xã hội 01/12/2019 09:02

Nhiều giờ qua, clip ghi lại hình ảnh bé trai bán hàng rong quỳ van xin khách mua hàng trở thành clip gây xôn xao nhất mạng xã hội.

Mới đây, hình ảnh bé trai bán hàng rong quỳ lạy, van xin khách mua kẹo cao su trở thành đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi đau lòng. Theo nội dung đoạn clip, nhóm bạn trẻ đang ngồi uống nước thì một bé trai bán hàng rong, đeo giỏ kẹo cao su xuất hiện. Khi khách từ chối không mua, bé trai bỗng quỳ sụp xuống đất, van xin đôi nam nữ mua hàng.

Hành động này khiến các bạn trẻ vô cùng bối rối, vội vã kêu em đứng lên. Thế nhưng mặc kệ mọi người nói như thế nào, bé trai vẫn nhất quyết không chịu rời đi khi chưa bán được hàng. Mọi người có mặt ở đây đều rất sốc, hỏi ai đã dạy em làm như thế thì bé trai vẫn im lặng không nói gì. Cuối cùng, vì quá ngại ngùng mọi người đành phải mua một món hàng để cậu bé rời đi.

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Bé trai quỳ rạp xuống đất van xin khách mua hàng - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, khiến mọi người bàn tán xôn xao. Ai nấy đều bất ngờ trước hành động của cậu bé bán hàng rong và không khỏi đau lòng cho số phận của những đứa trẻ này.

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Ngay khi được chia sẻ, đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội, nhiều người vừa sợ vừa thương trước hành động này của em - Ảnh cắt từ clip

 “Nhìn vừa sợ vừa thương nhưng khổ lắm, mình mua nhưng bé có được hưởng đâu. Một lúc sau có người đón, bán được 200 - 300 nghìn thì về chúng nó cho em 20 - 30 nghìn. Thậm chí có bà hơn 70 rồi vẫn chống gậy đi bán. Hỏi chuyện 1 ngày công bao nhiêu, bà bảo có hôm nó cho 50 nghìn, hôm nào bán không được hoặc bán ít thì nó cho cái bánh mì với chai nước”, T.N kể.

“Em nó bán không được là về bị đánh nhừ tử đó. Nên mấy bác nào có gặp thì ủng hộ em nó cái gì đi ạ. Đối với mấy bác không đáng giá bao nhiêu nhưng đối với em nó là một bữa ăn đó”, V.T cảm thông.

“Mua cho 1 đứa thì đứa sau lại lao vào như thiêu thân. Càng là trẻ con và người lành lặn tay chân không bao giờ mua, có những người còn giả vờ què rồi tay chân bị liệt. Thiết nghĩ con người cũng kiếm tiền vất vả như nhau mà lừa nhau làm gì”, một người dùng mạng xã hội bức xúc trước thực trạng này.

Hiện đoạn clip vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ và bình luận liên tục.

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