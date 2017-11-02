Hình ảnh đẹp: Thấy bác xích lô già yếu, cô gái Tây chở ông đi dạo khắp đường phố Sài Gòn

Hành động của cô được chụp lại và đăng tải trên một diễn đàn Facebook khiến cộng đồng mạng thích thú.

Như nhiều du khách khác, cô gái Tây này cũng chọn xích lô để khám phá trung tâm TP.HCM. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở đây chính là, cô đã tình nguyện trở thành tài xế chở chủ nhân chiếc xích lô đi dạo đường phố Sài Gòn.

Có lẽ vì cảm thấy bác đạp xích lô đã già yếu nên nữ du khách mới tình nguyện "đổi tài" và chở ông đi dạo quanh trung tâm thành phố.

Hành động của nữ du khách đã nhận được rất nhiều lời khen của cư dân mạng: "Dễ thương quá, chắc bác xích lô vui lắm", "Đẹp quá bác xích lô ơi!".

Một số bạn trẻ hài hước bình luận: "Bác đạp xích lô có vẻ căng thẳng, có lẽ bác đang lo cho chiếc xích lô của mình", "Hồi giờ ngồi đằng sau, tự dưng nay được ngồi trước chắc là không quen", "Lần đầu được gái chở đi bằng xích lô, bác sướng nhất rồi" hay "Về nhà là vợ cho nhừ đòn nhé bác!".

Bên cạnh những bình luận hài hước trên, nhiều người tỏ ra thương cảm với cuộc sống mưu sinh vất vả của cụ ông đạp xích lô: "Nhìn chú đạp xích lô thấy thương sao á", "Đơn giản là bác đạp không nổi nên mới đổi tài thôi mà", "Tội bác xích lô, cực khổ mưu sinh"...