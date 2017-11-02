Hình ảnh đẹp: Thấy bác xích lô già yếu, cô gái Tây chở ông đi dạo khắp đường phố Sài Gòn

Xã hội 02/11/2017 09:46

Mới đây, hình ảnh cô gái Tây chở ông cụ đạp xích lô già yếu giữa trung tâm TP.HCM khiến cộng động mạng vô cùng thích thú.

Như nhiều du khách khác, cô gái Tây này cũng chọn xích lô để khám phá trung tâm TP.HCM. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở đây chính là, cô đã tình nguyện trở thành tài xế chở chủ nhân chiếc xích lô đi dạo đường phố Sài Gòn. 

Hành động của cô được chụp lại và đăng tải trên một diễn đàn Facebook khiến cộng đồng mạng thích thú.

Hình ảnh đẹp: Thấy bác xích lô già yếu, cô gái Tây chở ông đi dạo khắp đường phố Sài Gòn
Hình ảnh cô gái Tây chở cụ ông trên xe xích lô khiến cộng đồng mạng bàn tán rôm rả - Ảnh: Internet

Có lẽ vì cảm thấy bác đạp xích lô đã già yếu nên nữ du khách mới tình nguyện "đổi tài" và chở ông đi dạo quanh trung tâm thành phố.

Hình ảnh đẹp: Thấy bác xích lô già yếu, cô gái Tây chở ông đi dạo khắp đường phố Sài Gòn
Cô gái đèo cụ ông trên xích lô đi khắp trung tâm TP.HCM - Ảnh: Internet

Hình ảnh đẹp: Thấy bác xích lô già yếu, cô gái Tây chở ông đi dạo khắp đường phố Sài Gòn
Cụ ông hồ hởi giơ tay xin đường giúp "tài xế đặc biệt" - Ảnh: Internet

Hình ảnh đẹp: Thấy bác xích lô già yếu, cô gái Tây chở ông đi dạo khắp đường phố Sài Gòn
Trong suốt hành trình, nữ du khách tỏ ra vô cùng hào hứng - Ảnh: Internet

Hành động của nữ du khách đã nhận được rất nhiều lời khen của cư dân mạng: "Dễ thương quá, chắc bác xích lô vui lắm", "Đẹp quá bác xích lô ơi!". 

Một số bạn trẻ hài hước bình luận: "Bác đạp xích lô có vẻ căng thẳng, có lẽ bác đang lo cho chiếc xích lô của mình", "Hồi giờ ngồi đằng sau, tự dưng nay được ngồi trước chắc là không quen", "Lần đầu được gái chở đi bằng xích lô, bác sướng nhất rồi" hay "Về nhà là vợ cho nhừ đòn nhé bác!".

Hình ảnh đẹp: Thấy bác xích lô già yếu, cô gái Tây chở ông đi dạo khắp đường phố Sài Gòn - Ảnh 5
Cộng đồng mạng vô cùng hào hứng với khoảnh khắc hài hước này - Ảnh: Internet

Bên cạnh những bình luận hài hước trên, nhiều người tỏ ra thương cảm với cuộc sống mưu sinh vất vả của cụ ông đạp xích lô: "Nhìn chú đạp xích lô thấy thương sao á", "Đơn giản là bác đạp không nổi nên mới đổi tài thôi mà", "Tội bác xích lô, cực khổ mưu sinh"...

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