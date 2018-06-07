Hình ảnh bé trai khóc cạn nước mắt trong ngày cưới chị gái khiến ai nấy đều muốn có ngay cậu em đáng yêu như thế này

Xã hội 07/06/2018 15:07

Trong ngày cưới của chị gái, hình ảnh cậu bé khóc không ngừng khiến cư dân mạng vừa thương lại vừa ganh tỵ với cô dâu vì có một cậu em trai quá đáng yêu.

Chỉ sau vài giờ, đoạn clip đã thu hút được nhiều sự chú ý của cư dân mạng, hàng nghìn người đã chia sẻ và để lại bình luận dưới bài viết.

Đoạn clip được Facebooker P.X.Đ đăng tải kèm theo dòng caption vô cùng cảm động:

“Nước mắt em trai trong ngày cưới chị gái!

Hic hic, ai mà có chị sống từ nhỏ với mình cho đến khi có người đến rước đi, mới có thể hiểu được cảm giác của cậu nhóc này đang buồn như thế nào.

Hình ảnh bé trai khóc cạn nước mắt trong ngày cưới chị gái khiến ai nấy đều muốn có ngay cậu em đáng yêu như thế này - Ảnh 1
Hình ảnh cậu bé khóc cạn nước mắt trong ngày cưới chị gái được một cư dân mạng chia sẻ - Ảnh chụp màn hình

Cả tuổi thơ gắn liền với bóng dáng của chị, bình thường thì toàn chí choé cãi vã, thậm chí xua đuổi chị ‘biến đi’, ‘đi mà lấy chồng đi’...

Nhưng giờ chia ly đến rồi thì chẳng phải là ông bà ba mẹ, hay người thân nào khác... mà những đứa em tưởng như vô tâm lạnh nhạt đó mới là đứa gào to nhất lúc này”.

Tình cảm giữa em trai và chị gái cách nhau nhiều tuổi có lẽ rất khó diễn tả. Trong những gia đình có chị em gái như vậy, chắc hẳn lúc nào cũng ồn ào, cãi nhau chí chóe. Thế nhưng đến một ngày, người mà bạn ngày ngày cùng ăn, cùng chơi, cùng cãi nhau bỗng dưng ra khỏi nhà thì chắc hẳn cảm giác hụt hẫng, mất mát là không thể tránh khỏi.

Hình ảnh bé trai khóc cạn nước mắt trong ngày cưới chị gái khiến ai nấy đều muốn có ngay cậu em đáng yêu như thế này - Ảnh 2
Bài viết nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

“Tao cũng ước có đứa em như này. Tao chỉ có một mình không có đứa em nào buồn lắm”, T.U ganh tỵ.

“Sau này em nuôi chị, chị không được bỏ em theo anh người yêu”, Q.C tự hào kể về em trai của mình.

Bên cạnh những câu chuyện về tình chị em được chia sẻ, cư dân mạng còn kể thêm nhiều câu chuyện hài hước về những người em, anh trai của mình trong ngày cưới.

Hình ảnh bé trai khóc cạn nước mắt trong ngày cưới chị gái khiến ai nấy đều muốn có ngay cậu em đáng yêu như thế này - Ảnh 3
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

“Thằng em mình cũng như hình với bóng mình từ bé. Hai chị em cách nhau 20 tuổi. Nhưng nếu mình cưới chồng chắc thằng bé sẽ ngây thơ hỏi là: H. đi đâu đấy? H. đi lấy chồng à? Xong cười tít mắt. Em mình là cái đứa ngây thơ dã man”, N.H không biết nên vui hay nên buồn với sự ngây thơ của em trai mình.

M.C hài hước: “Sau có đẻ con thì đẻ sát tuổi nhau một tí. Để chị em nó có kỷ niệm đánh nhau, mong muốn đuổi nhau ra khỏi nhà. Chứ đẻ xa như này con chị lấy chồng thằng em nó không có ai chơi thì nó chả buồn”.

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Cuộc đời người phụ nữ, đôi khi chẳng cần phải có soái ca nhà giàu, chỉ cần người một người yêu thương, chiều chuộng và làm mình vui vẻ và hạnh phúc là được.

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