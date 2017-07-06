Hài hước: Dỗi nhau, chồng tự dán băng dính vào miệng

Chỉ sau một thời gian ngắn được đăng tải, bức ảnh người chồng tự lấy keo dán miệng lại khi cãi nhau với vợ nhận được rất nhiều lượt thích và chia sẻ của cư dân mạng.

Theo Vân, chủ nhân bức ảnh, chia sẻ: “Đây là bố mẹ mình mọi người ạ! Bố mẹ mình dỗi nhau. Mẹ mình bảo:

Bố mình chả nói chả rằng tự cắt băng dính tự dán vào mồm luôn. Bố mẹ các bạn có lày thế này không. Bố mình nhìn mặt khó tính nhưng chiều với yêu vợ vô cùng.

Mẹ mình hay đi Trung Quốc, cứ hễ mẹ mình đi một tháng thì trước hôm mẹ về một ngày kiểu gì cũng dọn dẹp từ trên xuống dưới, lau nhà chục lần để mẹ mình về thấy thoải mái. Có đợt mình với mẹ đi, mình đi quay clip mẹ gửi cho bố, bố nhắn tin sang:

Con quay vợ ba ít thế, chưa kịp ngắm vợ cho đỡ nhớ mà đã hết rồi.”

Được biết, gia đình Vân hiện đang sống tại Nam Định. Bố Vân năm nay 47 tuổi, còn mẹ Vân 43 tuổi. Mặc dù đã có hai người con gái lớn nhưng cặp vợ chồng này vẫn vô cùng lãng mạn, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Theo lời thú nhận của cô gái chụp bức ảnh trên – cũng chính là con gái của hai người, đôi khi nhìn ba mẹ hạnh phúc cô cảm thấy “Gato” vô cùng và chỉ mong lấy được người chồng như bố mà thôi.

Lãng mạn, ngôn tình không chỉ có trên phim

Không chỉ mình Vân, có nhiều bạn trẻ cũng chia sẻ những câu chuyện lãng mạn của bố mẹ khiến họ vừa ngưỡng mộ, vừa ganh tỵ:

Theo chia sẻ của một người dùng mạng xã hội có tên tài khoản L.D: “Ba mẹ tôi cũng hạnh phúc lắm. Tôi nhớ có lần mẹ phơi lõi gối xong ba mang vào lồng vỏ. Ba tôi lấy bút dạ quang viết to đùng ‘CHÚC EM YÊU NGỦ NGON VÀ MƠ ĐẸP, YÊU EM NHIỀU’. Lúc đấy tôi không biết chữ, bây giờ cái lõi gối đấy vẫn còn. Giờ nhìn lại thấy Gato dã man”. Tuy nhiên, điều đáng buồn là ba của bạn này đã mất.

Hay chỉ đơn giản như câu chuyện của bạn N.T.T cũng khiến nhiều người ganh tỵ:

“Mẹ mình: Anh nói ít thôi

Ba mình: Em hết thương anh rồi hả?”.

Thế mới thấy, hạnh phúc của một người phụ nữ không cần phải là lấy được soái ca nhà giàu mới hạnh phúc. Đôi khi chỉ cần một người yêu thương, chia sẻ những cảm xúc vui buồn, mang lại cho chúng ta tiếng cười là đủ.