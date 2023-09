Cặp đôi đang mây mưa trong ruộng ngô thì bất ngờ bị một chiếc xe máy tông vào phá đám khiến cả hai vừa hoảng hốt, vừa tức giận.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe máy va chạm với ô tô và lao vào ruộng ngô.

Điều gây chú ý ở đây là trong ruộng ngô khi đó có một cặp đôi đang vụng trộm, mây mưa và vô tình chiếc xe máy đã phá hỏng “chuyện tốt” của họ khiến người đàn ông vô cùng tức giận.

Được biết, sự việc hy hữu trên xảy ra ở Trung Quốc cách đây không lâu.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip thu hút được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng.Một số người cho rằng đoạn clip này do một nhóm người dàn dựng để câu view trên mạng xã hội. Có rất nhiều ý kiến trái chiều được cư dân mạng đưa ra.

“Số cặp đôi kia khổ nhỉ, trốn vào trong bụi ngô vẫn bị bắt gặp”, một người sử dụng Weibo hài hước bình luận.

“Hai người này chắc không phải vợ chồng mới lén lút ở ngoài bụi ngô chứ vợ chồng bình thường thì ai chui vào đó làm gì”, một số cư dân mạng trổ tài “thám tử” cho rằng cặp đôi này đang vụng trộm yêu đương.

“Làm sao trên đời này lại có sự trùng hợp đến như vậy? Chắc là lại muốn câu like bán hàng. Nhìn quần áo của cặp đôi kia là rõ”, nhiều người nghi ngờ về tính chân thực của sự việc.

Dù chưa rõ thực hư câu chuyện như thế nào nhưng đoạn clip trên vẫn đang gây bão trên mạng xã hội.

