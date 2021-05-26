Cậu quý tử nhà đại gia nghìn tỷ cho hay: "Mặc dù kênh của con chưa có nổi tiếng lắm, nên con cần mọi người đăng ký để có thể trực tuyến với mẹ chia sẻ với quý vị khán giả".

Trong livestream tối ngày 26/5, cộng đồng bất ngờ trước sự xuất hiện của con trai út bà Nguyễn Phương Hằng . Đặc biệt hơn, cậu bé 9 tuổi rất tự tin khi trò chuyện cùng mẹ trước đông đảo công chúng, và có màn "nhá hàng" debut cho biết rằng, mình chính thức lấn sân vào con đường YouTuber chuyên nghiệp, "cạnh tranh" cùng mẹ.

Bên cạnh đó, Huỳnh Hằng Hữu còn có tiết lộ rất thú vị về số lượng người theo dõi hiện tại, cậu bé cho biết kênh chỉ mới có 1 người theo dõi, nên cần 999 người nữa mới có thể livestream được. Cậu còn tiết lộ, mình có thể livestream bất cứ khi nào để đáp ứng yêu cầu của khán giả. Theo bà chủ Đại Nam, trước khi xuất hiện trước công chúng, cậu bé "thấp tha thấp thỏm để được nói, đứng lên ngồi xuống không yên".

Kênh youtube của Hằng Hữu lập tức hút lượng view khủng trong những clip 'chào màn' đầu tiên - Ảnh: Chụp màn hình

Trong đêm đầu, 'quý tử' đã hoạt động 'hết công suất' - Ảnh: Chụp màn hình

Cậu út nhà vợ chồng Dũng "lò vôi" sinh năm 2012 với vẻ ngoài bụ bẫm đáng yêu lại thông minh lanh lợi. Trong livestream đấu tố gay gắt của nữ đại gia, những phút xuất hiện ngắn ngủi cùng cậu con trai cưng khiến CĐM cảm thấy bà Phương Hằng hài hước và nhẹ nhàng hơn hẳn. Nữ đại gia hứa hẹn sẽ sớm xuất hiện cùng con trai trên kênh YouTube mới mỗi khi rảnh rỗi để chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của cậu bé và gia đình.