Hé lộ nhan sắc của bà chủ tòa ‘lâu đài’ 7 tầng ở Nam Định: Nhìn thế này, hỏi sao con gái lại không kiêu sa!

Câu chuyện đám cưới của cô dâu Nam Định diễn ra tại tòa ‘lâu đài’ 7 tầng từng khiến dư luận xôn xao một thời gian dài. Nhan sắc của bà chủ tòa nhà còn đáng ngưỡng mộ hơn.

Năm 2019, cộng đồng mạng xôn xao với đám cưới của cô dâu Trần Thu Hương (sinh năm 2000, Nam Định) tại tòa “lâu đài” 7 tầng. Mới đây, hình ảnh mẹ cô dâu Thu Hương được chia sẻ trên mạng đã gây bão mạng xã hội. Có thể thấy, bà Kim Dung (sinh năm 1971) sở hữu nhan sắc kiêu sa, rạng ngời. Nhiều người nhận định Thu Hương và chị gái thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ, đúng là "mẹ nào con nấy". Tòa 'lâu đài' 7 tầng từng gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

Nhan sắc bà Dung (đứng ngoài cùng góc phải) được dân tình hết lời khen ngợi - Ảnh: Internet Bà Dung sở hữu nhan sắc kiêu sa, rạng rỡ... ... xinh đẹp rạng ngời bên cạnh chồng và cháu gái - Ảnh: Internet Trước đó, vào năm 2019, Thu Hương bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội khi trở thành nữ chính trong đám cưới hoành tráng ở Nam Định. Được biết, bố cô dâu đã tặng cho đôi vợ chồng trẻ 200 cây vàng và 2 sổ đỏ để con gái làm của hồi môn. Bên cạnh đó, đám cưới còn xuất hiện hàng loạt xe sang rước dâu.

'Cô dâu 200 cây vàng' nổi tiếng khắp mạng xã hội vào năm 2019 - Ảnh: Internet Chỉ sau vài tháng kết hôn, cô dâu Thu Hương đã mang thai con đầu lòng. Cô nàng cũng chăm chỉ khoe ảnh lên trang cá nhân và nhận được nhiều lời khen ngợi nhan sắc. Vào tháng 2 vừa qua, cô đã hạ sinh con đầu lòng và nhận được nhiều lời chúc mừng của cư dân mạng. Bé được đặt nick name là Hannah.

‘Cô dâu 200 cây vàng’ ở Nam Định khoe lâu đài xa hoa, được trang trí như cung điện vào dịp Tết Sau gần 1 năm gây bão mạng xã hội, “cô dâu 200 cây vàng” lại tiếp tục khiến dân mạng trầm trồ ngưỡng mộ khi khoe lâu đài 7 tầng được trang trí như cung điện vào dịp Tết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-nhan-sac-cua-ba-chu-toa-lau-dai-7-tang-o-nam-dinh-nhin-the-nay-hoi-sao-con-gai-lai-khong-kieu-sa-362441.html