Vào ngày 13/6, Công an tỉnh Nam Định phối hợp với công an sở tại điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 2 người tử vong ở xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy.

Trước đó, vào ngày 13/6, theo chia sẻ thông tin từ Zing, Công an tỉnh Nam Định phối hợp với công an sở tại điều tra vụ án mạng khiến 2 người tử vong ở xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy.

Đại diện UBND xã Giao Tiến cho biết, rạng sáng 13/6, một người thân của gia đình ông Cao Văn B. (gần 60 tuổi) và bà Vũ Thị L. (hơn 50 tuổi), ở xóm 8, xã Giao Tiến đến nhà và phát hiện hai vợ chồng này đã tử vong.

Khi đến hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện ông C. tử vong trong tư thế treo cổ, còn bà N. chết với nhiều vết thương ở vùng cổ, do vật sắc nhọn gây ra. Ngoài ra, lực lượng chức năng cho hay vợ chồng ông C. sống với con trai nhưng người con ở gian nhà khác.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Vietnamnet

Liên quan đến vụ việc này, dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Nguyên nhân ban đầu được cơ quan công an xác định do mâu thuẫn gia đình nên ông B. dùng dao gọt hoa quả cứa cổ vợ mình cho đến tử vong, sau đó ông B. tự treo cổ tự vẫn.

Ông Cao Xuân Chiến cho biết thêm, ông B. từng nhập viện để điều trị thần kinh và đến khi xảy ra vụ việc, thần kinh của người này chưa ổn, trong khi 2 vợ chồng ông B. rạn nứt tình cảm từ lâu nên rất đến vụ việc đau lòng. Cũng theo ông Chiến, vợ chồng ông B. có hai con lớn đã lập gia đình, còn con gái út sinh sống cùng. Vợ chồng ông B. mưu sinh bằng nghề nông và bán hàng tạp hóa tại nhà phục vụ người dân địa phương.

Hiện tại, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

