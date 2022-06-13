Hai vợ chồng ở Nam Định vừa được phát hiện tử vong bất thường tại nhà riêng. Trong đó người chồng gần 60 tuổi chết trong tư thế treo cố và vợ hơn 50 tuổi tử vong với vết thương trên cổ.

Theo báo Công an TP.HCM, ngày 13/6, một lãnh đạo UBND xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định xác nhận, trên địa bàn xã vừa phát hiện sự việc hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng cùng ngày, một người thân của gia đình ông Cao Văn B (gần 60 tuổi) và bà Vũ Thị L (hơn 50 tuổi, ở xóm 8, xã Giao Tiến đến nhà và phát hiện hai vợ chồng này đã tử vong. Trong đó, bà L tử vong với một vết thương ở phần cổ, trong khi ông B trong tư thế treo cổ.

Theo VietNamNet, vợ chồng nạn nhân có 3 người con, 2 con lớn đã lập gia đình và ở riêng; con gái út sống cùng ông bà B.

Cơ quan chức năng xã Giao Tiến và huyện Giao Thủy đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khoanh vùng khu vực ngôi nhà của gia đình ông Cao Văn B, đồng thời huy động các lực lượng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

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