Hé lộ nguyên nhân bất ngờ vụ nam thanh niên xông vào trường chém 6 cô trò thương vong

Xã hội 06/05/2019 10:43

Chỉ vì mâu thuẫn người lớn, Minh lấy tính mạng cháu Phước ra để trút giận khiến ai nấy vô cùng đau xót, phẫn nộ.

Ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, trú xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) để điều tra về hành vi giết người

Khoảng 9 giờ sáng 3/5, Minh đột nhập vào trường Tiểu học Đồng Lương lúc giờ ra chơi rồi chạy lên tầng 2 đâm cháu Lê Hữu Phước (SN 2008, học sinh lớp 5A) nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Cô giáo Trần Thị Thanh (SN 1978) ngăn chặn đối tượng cũng bị hắn dùng dao đâm vào tay bị thương. Sau đó Minh tiếp tục chạy qua các phòng học gây thương tích cho 4 cháu học sinh khác. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn. 

Hé lộ nguyên nhân bất ngờ vụ nam thanh niên xông vào trường chém 6 cô trò thương vong - Ảnh 1
Nghi phạm Đỗ Mãnh Chiểu Minh cùng hung khí gây án - Ảnh: Internet

Cháu Lê Hữu Phước lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Cô giáo Thanh và các cháu còn lại bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh.

Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng bắt giữ Đỗ Mãnh Chiểu Minh để phục vụ công tác điều tra. Theo lời khai, nguyên nhân vụ án mạng là do mâu thuẫn người lớn.

Gia đình Minh và bố cháu Phước sống gần nhau. Minh không có công ăn việc làm, thường xuyên chơi bời, la cà ở các quán game.

Trong khi đó, nhà anh Thuận (bố cháu Phước) lại hay mất trộm vặt và gà vịt. Anh Thuận nghi ngờ Minh ăn trộm nên nhiều lần mắng chửi Minh. Không ngờ Minh lại nuôi lòng thù hận, nhắm vào cháu Phước để trả thù.

Trưa 4/5, gia đình đã tổ chức hậu sự cho cháu Phước. Rất đông người dân địa phương cùng học sinh Trường tiểu học Đồng Lương đã có mặt đưa tiễn em Phước về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ở lớp Phước là học sinh giỏi, lễ phép với thầy cô giáo, hay giúp đỡ bạn bè. Cậu bé có hoàn cảnh éo le khi cha mẹ đều đã ly hôn và có gia đình riêng. Phước ở với ông bà nội trong điều kiện khó khăn. Tuy nhà nghèo nhưng em Phước ham học, là học sinh giỏi của trường. Biết tin Minh trút mưa dao lên cháu Phước vì mâu thuẫn người lớn, người dân địa phương vô cùng đau xót.

Theo chính quyền địa phương, Minh sống lập dị, gần như không giao du với làng xóm, có biểu hiện tâm lý không bình thường. Hiện nghi can đang được trưng cầu giám định tâm thần để làm căn cứ xử lý vụ án. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

 

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Từ khóa:   giết người trường Tiểu học Đồng Lương

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