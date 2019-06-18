Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ lại sống ly thân, T. phải ra đời kiếm sống từ sớm.

Liên quan đến vụ nữ DJ 19 tuổi bị người yêu sát hại trong phòng trọ, hôm nay (18/6) công an quận Hoàng Mai cho biết cơ quan này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, quê Lào Cai) để làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là V.T.Q.T. (sinh năm 2000, quê ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Gia đình T. có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, bố mẹ đã ly thân - Ảnh: Internet Theo thông tin ông Trần Việt Dũng, Trưởng Công an xã Đức Lý (huyện Lý Nhân, Hà Nam) chia sẻ trên Thanh niên, T. sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cả nhà 4 người sinh sống trong căn nhà nhỏ ọp ẹp.

Cách đây vài năm, mẹ T. đi xuất khẩu lao động nước ngoài, sau đó về nước rồi lại muốn đi tiếp nhưng người chồng không đồng ý dẫn đến việc ly thân. Cường sát hại bạn gái vì níu kéo tình cảm không thành - Ảnh: Internet Sau đó, T. đi theo mẹ xuống Hà Nội sống còn em trai ở nhà với bố. Bố T. được nhận xét là người hiền lành, làm nghề nông. Tại Hà Nội, ngoài làm nghề DJ, T. còn kinh doanh và làm một số việc khác. Còn mẹ T. đi bán xôi, bánh bao vào buổi tối tại khu vực hồ Đền Lừ.

Được biết Cường và T. có quan hệ tình cảm với nhau nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Thời gian gần đây, sau khi T. trở về từ nước ngoài thì không muốn tiếp tục mối quan hệ với Cường nữa. Tại cơ quan điều tra, Cường thừa nhận đã sát hại bạn gái trong khi cãi vã. Người này cho rằng kể từ khi T. về nước đã không còn yêu mình nữa nên thời gian gần đây thường xuyên xảy ra xích mích. Vì nhiều lần níu kéo tình cảm không thành, Cường đã ra tay sát hại bạn gái. T. và Cường thường xuyên mâu thuẫn - Ảnh: Internet Theo đó, vào khoảng 12 giờ trưa 17/6, Cường đến phòng trọ của T. chơi và lại xảy ra mâu thuẫn. Tại đây, Cường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ bạn gái khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Căn phòng trọ xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Internet Sau khi gây án, Cường lấy xe máy của nạn nhân làm phương tiện đi lại rồi gửi trong Bệnh viện Thanh Nhàn trước khi bắt xe lên Lạng Sơn. Ngay buổi chiều cùng ngày, đối tượng đã đến trụ sở công an tại Lạng Sơn đầu thú và được di lý về Hà Nội để phục vụ điều tra.

Nữ DJ 19 tuổi xinh đẹp bị sát hại ở Hà Nội: Hé lộ chân dung kẻ thủ ác Sau khi giết chết bạn gái, Cường bỏ trốn lên biên giới rồi đến trụ sở công an ở Lạng Sơn đầu thú.

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