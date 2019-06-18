Sau khi giết chết bạn gái, Cường bỏ trốn lên biên giới rồi đến trụ sở công an ở Lạng Sơn đầu thú.

Liên quan đến vụ việc nữ DJ 19 tuổi tử vong trong phòng trọ, sáng nay lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, quê Lào Cai) để lấy lời khai.

Nạn nhân được xác định là V.T.Q.T (sinh năm 2000, quê ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).

Sau khi sát hại bạn gái, Cường bỏ trốn lên biên giới rồi đến cơ quan công an đầu thú - Ảnh: Internet

Trước đó, vào trưa 17/6, người dân tại ngõ 279 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai phát hiện T. tử vong trong phòng trọ nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để lấy lời khai nhân chứng và khám nghiệm hiện trường. Theo thông tin từ người dân cung cấp, nạn nhân thường đi cùng một người thanh niên, lúc cô gái tử vong thì anh ta biến mất. Thanh niên này được xác định là Nguyễn Duy Cường. Vào buổi chiều cùng ngày, Cường đã đến trụ sở công an ở Sơn La đầu thú.

T. là một cô gái xinh đẹp, từng làm DJ trong một quán bar ở Hà Nội và chuẩn bị ra nước ngoài làm việc - Ảnh : Internet

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận sau khi giết bạn gái, đối tượng đã bỏ lên khu vực gần biên giới rồi ra đầu thú. Hiện đối tượng này đã được cảnh sát di lý về Hà Nội.

Chia sẻ trên Tổ quốc, chủ nhà trọ nơi xảy ra vụ việc cho biết T. cùng mẹ đến thuê phòng đã được 5 tháng. Tuy nhiên cả hai ở khác phòng. Buổi tối, mẹ của T. đi bán xôi, bánh bao ngoài khu vực hồ Đền Lừ.

Được biết, T. là một cô gái xinh đẹp. Trước khi qua đời, cô làm DJ trong một quán bar ở Hà Nội. Chỉ còn một ngày nữa T. sẽ lên máy bay sang nước ngoài làm việc thì bị người yêu sát hại.

Bỏ trốn sau khi giết bạn gái 15 tuổi vì ghen tuông, gã thanh niên gặp tai nạn phải nhập viện Do nghi ngờ bạn gái có người tình mới nên nam thanh niên dùng dao sát hại bạn gái. Sau đó, người này điều khiển xe máy tẩu thoát nhưng bị tai nạn phải nhập viện cấp cứu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-dj-19-tuoi-xinh-dep-bi-sat-hai-o-ha-noi-he-lo-chan-dung-ke-thu-ac-328455.html