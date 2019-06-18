Hà Nội: Nữ DJ 19 tuổi xinh đẹp bị sát hại thương tâm ngay trước ngày bay ra nước ngoài

Tin nóng 18/06/2019 10:16

Chỉ một ngày trước khi bay ra nước ngoài, cô gái trẻ xinh đẹp bị sát hại thương tâm trong phòng trọ.

Trao đổi với báo chí vào sáng nay (18/6), một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng thương tâm.

Theo đó, vào chiều qua, tại ngõ 279 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai (Hà Nội) xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là V.T.Q.T (sinh năm 2000, quê ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).

Hà Nội: Nữ DJ 19 tuổi xinh đẹp bị sát hại thương tâm ngay trước ngày bay ra nước ngoài - Ảnh 1
Công an và xe y tế có mặt tại phòng trọ để điều tra, làm rõ sự việc - Ảnh: Internet

Được biết T. và mẹ thuê cùng khu trọ nhưng khác phòng. Trước khi xảy ra án mạng đau lòng, T. được nhận xét là một cô gái có ngoại hình xinh đẹp. Cô làm DJ trong một quán bar tại Hà Nội và đang chuẩn bị sang nước ngoài làm việc.

Hà Nội: Nữ DJ 19 tuổi xinh đẹp bị sát hại thương tâm ngay trước ngày bay ra nước ngoài - Ảnh 2

Hà Nội: Nữ DJ 19 tuổi xinh đẹp bị sát hại thương tâm ngay trước ngày bay ra nước ngoài - Ảnh 3
T. có ngoại hình xinh xắn - Ảnh: Internet

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Hà Nội: Nữ DJ 19 tuổi xinh đẹp bị sát hại thương tâm ngay trước ngày bay ra nước ngoài - Ảnh 4Hà Nội: Nữ DJ 19 tuổi xinh đẹp bị sát hại thương tâm ngay trước ngày bay ra nước ngoài - Ảnh 5Hà Nội: Nữ DJ 19 tuổi xinh đẹp bị sát hại thương tâm ngay trước ngày bay ra nước ngoài - Ảnh 6

Hà Nội: Nữ DJ 19 tuổi xinh đẹp bị sát hại thương tâm ngay trước ngày bay ra nước ngoài - Ảnh 7
Người thân và bạn bè vô cùng bất ngờ và đau lòng khi hay tin T. bị sát hại - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin T. tử vong, người thân và bạn bè của cô tỏ ra vô cùng bất ngờ và bàng hoàng. Mọi người không ngờ cô gái trẻ bị sát hại ngay trước khi ra nước ngoài chỉ một ngày.

Được biết, đám tang của T. sẽ được tổ chức tại xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

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