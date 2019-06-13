Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Người mẹ vẫn ngoan cố, không chịu khai báo

Xã hội 13/06/2019 11:55

Liên quan đến vụ việc nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên, cơ quan công an vừa tiết lộ nhiều thông tin mới về người mẹ.

Theo thông tin mới nhất được cơ quan chức năng tiết lộ, đến nay bà Trần Thị Hiền (45 tuổi, mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên - nạn nhân bị sát hại khi giao gà vào chiều 30 Tết) vẫn rất ngoan cố, chưa chịu khai báo.

Theo VTC, hiện cơ quan công an đã có đầy đủ tài liệu chứng minh bà Trần Thị Hiền liên quan đến việc mua bán ma túy. Dù vậy, người phụ nữ này vẫn chưa chịu khai báo về việc mua bán ma túy cũng như mối quan hệ với Vì Văn Toán.

Ngoài ra, đại diện Công an tỉnh Điện Biên cũng lên tiếng phủ nhận việc mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên thiếu tiền Vì Văn Toán.

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Người mẹ vẫn ngoan cố, không chịu khai báo - Ảnh 1
Trước đó, Vì Văn Toán khai đã gửi tin nhắn báo cho bà Hiền 'con bà nằm trong tay bọn tôi' nhưng người mẹ vẫn dửng dưng - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 25/5 vừa qua bà Trần Thị Hiền (ngụ đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) bị cơ quan công an bắt giữ vì tội buôn bán ma túy. Bà Hiền cũng là mẹ của nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên (sinh năm 1997), nạn nhân bị sát hại khi đi giao gà vào chiều 30 Tết.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định bà Trần Thị Hiền và nhóm đối tượng Vì Văn Toán cùng nằm trong một đường dây buôn bán ma túy. Trước đó, Toán từng nhiều lần cung cấp ma túy trực tiếp cho bà Hiền.

Hiện Công an tỉnh Điện Biên vẫn đang tiếp tục điều tra, thẩm vấn 9 đối tượng liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên bị sát hại. Những đối tượng này bao gồm: Vì Văn Toán (sinh năm 1982, được cho là chủ mưu), Bùi Văn Công (sinh năm 1975), Vương Văn Hùng (sinh năm 1984), Phạm Văn Nhiệm (sinh năm 1976), Lường Văn Hùng (sinh năm 1991), Lường Văn Lả (sinh năm 1991), Phạm Văn Dũng (sinh năm 1972), Cầm Văn Chương (sinh năm 1974), Bùi Thị Kim Thu (sinh năm 1975, vợ Bùi Văn Công).

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Người mẹ vẫn ngoan cố, không chịu khai báo - Ảnh 2
9 đối tượng liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại - Ảnh: Internet

Chiều 30 Tết, nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên mất tích sau khi đi giao gà cho người đàn ông lạ. Đến mùng 3 Tết, thi thể Duyên được phát hiện tại một ngôi nhà hoang.

Kết quả điều tra cho thấy trong 2 ngày bị giam giữ, Duyên bị Bùi Văn Công và đồng bọn hãm hiếp ngay trong nhà của Công. Bùi Thị Kim Thu (vợ Bùi Văn Công) biết việc Duyên bị hãm hiếp và sát hại vào tối mùng 2 Tết nhưng không tố cáo.

Đến mùng 3 Tết, người phụ nữ này giả vờ phát hiện thi thể nạn nhân tại ngôi nhà hoang. Trong quá trình điều tra, Thu khai báo gian dối để đánh lạc hướng dư luận và cơ quan điều tra.

Mẹ nữ sinh giao gà nhận được tin nhắn ‘con bà nằm trong tay bọn tôi’ nhưng vẫn dửng dưng

Mẹ nữ sinh giao gà nhận được tin nhắn ‘con bà nằm trong tay bọn tôi’ nhưng vẫn dửng dưng

Mặc dù đã nhận được tin nhắn từ nhóm Vì Văn Toán nhưng mẹ của nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên vẫn im lặng, không có động tĩnh gì.

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