Chỉ vì ghen tuông, Thiện đã đánh đập, tra tấn bạn gái dã man khiến nạn nhân tử vong vì suy hô hấp và chấn thương sọ não.

Mới đây, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Phạm Văn Thiện (sinh năm 1999, ngụ xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là V.T.T.T (sinh năm 2001, ở quận Ba Đình, Hà Nội).

Theo đó, vào đầu năm 2018, Thiện thuê một căn phòng tại tầng 5 trong căn nhà ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để trọ. Đến tháng 5/2018, Thiện và T. nảy sinh quan hệ yêu đương. Sau đó không lâu, T. dọn đến sống chung với Thiện.

Đến ngày 11/6/2018, Thiện nghi ngờ bạn gái quan hệ với người khác trong phòng mình nên cả hai xảy ra tranh cãi. Lúc này, dù T. đã bỏ xuống tầng 1 nhưng Thiện vẫn đuổi theo, mắng chửi người yêu.

Sau đó, T. quay lại phòng trọ của hai người. Trên đường đi Thiện bất ngờ cầm chổi đánh vào người bạn gái. Đến khi vào phòng, thanh niên này lại tiếp tục mắng chửi, dùng dây sạc điện thoại đánh người yêu.

Mặc dù nạn nhân đã khóc lóc, van xin tha thứ nhưng Thiện vẫn liên tục dùng tay, chân đấm đá. Thậm chí, Thiện còn gọi bạn của T. đến xem cảnh mình đánh đập người yêu.

Cho rằng bạn gái đã quan hệ với người khác trong phòng trọ của mình, Thiện đã đánh đập, tra tấn cô gái khiến nạn nhân tử vong - Ảnh: ANTĐ

Mặc dù bạn của T. đã hết lời khuyên ngăn nhưng Thiện vẫn đấm, đá tới tấp vào ngực, đùi của cô gái.

Vì sức yếu không thể chống lại Thiện nên hai cô gái đã chạy tìm người giúp đỡ. Khi quay lại, mọi người nhìn thấy cảnh Thiện dùng cánh cửa sổ đánh vào mặt nạn nhân. Dù tay, chân của T. đã bầm tím nhưng Thiện không có ý định dừng lại. Khi nạn nhân bị co giật, mọi người xung quanh muốn đưa T. đi bệnh viện nhưng Thiện đã ngăn cản.

Sau đó, một số người lên tiếng hăm dọa nên Thiện mới để bạn của T. đưa cô đi cấp cứu. Mặc dù đã được đưa vào bệnh viện nhưng đến ngày 15/6/2018, nạn nhân đã tử vong vì chấn thương sọ não và suy hô hấp.

Sau khi đánh bạn gái trọng thương, Thiện bỏ về quê. Nghe tin T. tử vong, Thiện đã đến cơ quan công an huyện Mỹ Đức đầu thú. Trong quá trình điều tra, gia đình Thiện đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng.

Cuối cùng, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thiện tù chung thân về tội giết người.

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