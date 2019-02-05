Tối 4/2 (30 Tết), hàng ngàn người đã tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để thưởng thức màn bắn pháo hoa vô cùng hoành tráng. Tương đương với lượng người đông đúc, lượng rác thải cũng theo đó tăng gấp 10 lần những ngày thường.

Để được xem pháo hoa thoải mái, rất nhiều người đã mua những tấm bìa hoặc nilon với giá 10.000 - 15.000 đồng để trải xuống đất ngồi. Xung quanh khu vực bắn pháo hoa cũng có rất đông những người bán đồ ăn vặt, ai ai cũng mua cho mình một vài chai nước, xiên thịt chiên ăn cho vui miệng. Thế nhưng khi tàn cuộc, hầu hết đều vô tư đứng lên phủi tay đi về, để lại phố đi bộ ngập ngụa trong rác.