Hậu bắn pháo hoa, người dân 'phủi tay' đi về, để lại phố đi bộ Nguyễn Huệ ngập ngụa rác

Xã hội 05/02/2019 03:51

Sau màn bắn pháo hoa đón năm mới 2019, phố đi bộ Nguyễn Huệ ngập ngụa trong rác thải khiến mọi người ngán ngẩm.

Tối 4/2 (30 Tết), hàng ngàn người đã tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để thưởng thức màn bắn pháo hoa vô cùng hoành tráng. Tương đương với lượng người đông đúc, lượng rác thải cũng theo đó tăng gấp 10 lần những ngày thường.

Để được xem pháo hoa thoải mái, rất nhiều người đã mua những tấm bìa hoặc nilon với giá 10.000 - 15.000 đồng để trải xuống đất ngồi. Xung quanh khu vực bắn pháo hoa cũng có rất đông những người bán đồ ăn vặt, ai ai cũng mua cho mình một vài chai nước, xiên thịt chiên ăn cho vui miệng. Thế nhưng khi tàn cuộc, hầu hết đều vô tư đứng lên phủi tay đi về, để lại phố đi bộ ngập ngụa trong rác.

Hậu bắn pháo hoa, người dân 'phủi tay' đi về, để lại phố đi bộ Nguyễn Huệ ngập ngụa rác - Ảnh 1
Những bìa giấy khổ lớn dùng để lót ngồi được bán với giá 10.000 - 15.000 đồng. Hầu hết mọi người đều mua 1-2 tấm rồi vứt luôn tại chỗ sau khi tàn cuộc - Ảnh: Thu Hà
Hậu bắn pháo hoa, người dân 'phủi tay' đi về, để lại phố đi bộ Nguyễn Huệ ngập ngụa rác - Ảnh 2
Những chai nhựa, hộp xốp đựng đồ ăn cũng bị nhồi nhét hoặc vứt lại - Ảnh: Thu Hà

Hậu bắn pháo hoa, người dân 'phủi tay' đi về, để lại phố đi bộ Nguyễn Huệ ngập ngụa rác - Ảnh 3

Hậu bắn pháo hoa, người dân 'phủi tay' đi về, để lại phố đi bộ Nguyễn Huệ ngập ngụa rác - Ảnh 4

Hậu bắn pháo hoa, người dân 'phủi tay' đi về, để lại phố đi bộ Nguyễn Huệ ngập ngụa rác - Ảnh 5
Đây quả là cơn ác mộng đối với công nhân vệ sinh môi trường - Ảnh: Thu Hà 

Một số người đã chụp lại quang cảnh trên và đăng tải lên các trang mạng xã hội. Hầu hết cư dân mạng đều cảm thấy ngán ngẩm với sự vô ý thức của một bộ phận người Việt.

"Cái phố đi bộ đang đẹp đẽ như thế, chỉ sau 15 phút bắn pháo bông bỗng toàn rác là rác, nhìn sợ thật sự!"; "Nhiệm vụ của công nhân vệ sinh là quét dọn, thế nhưng không phải vì thế mà chúng ta có quyền xả rác vô tội vạ như vậy"; "Có lẽ ai cũng vui trừ mấy cô chú lao công. Mỗi người chỉ cần có ý thức một chút là người ta đỡ khổ rồi"..., dân mạng bình luận.

Hiện những hình ảnh trên vẫn đang thu hút sự quan tâm của mọi người.

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