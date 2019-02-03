Mặc ánh mắt kỳ thị, soi mói của mọi người xung quanh, cô nàng này vẫn vô tư ăn mặc lộ liễu, phản cảm.
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Tết là dịp để những người con xa quê tạm gác mọi công việc trở về đoàn tụ bên gia đình. Chính vì thế, các chuyến xe lúc nào cũng trong tình trạng quá tải, kéo theo đó là không ít những tình huống dở khóc dở cười xảy ra. Có thể kể đến việc một số tài xế, phụ xe lợi dụng tình hình đông đúc ngày Tết để nhồi nhét khách, hay không ít cô gái thiếu ý thức ăn mặc hở hang dẫn đến lộ hàng cực phản cảm.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện tấm hình một cô gái trẻ đi xe giường nằm có rất đông người nhưng lại thoải mái, hớ hênh như ở nhà khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Ai nấy đều nhức mắt trước dáng nằm kém duyên, để lộ vùng nhạy cảm của cô gái trẻ. Nếu chẳng may bác tài nhìn thấy có lẽ cũng chẳng tránh khỏi xao lãng tay lái.
"Trời ơi vô duyên hết chỗ nói"; "Con gái con đứa gì mà vô ý thức thế cơ chứ"; "Trên xe giường nằm lúc nào cũng có chăn đắp mà sao không dùng"; "Sao không mặc quần nhỉ? Chứ mặc váy mà vô ý như thế này thì mặc làm gì?"; "Bác tài mà lơ là tay lái một phát là xong luôn"; "Không ai thèm nhắc à?"..., dân mạng bình luận.
Đầm, váy là trang phục bất cứ cô gái nào cũng yêu thích. Chúng thoải mái và dễ dàng tôn lên nét nữ tính, dịu dàng của con gái. Thế nhưng mặc đầm, váy lên xe khách dễ khiến bản thân rơi vào những tình huống lộ hàng không mong muốn.
Dù không ít lần bị chỉ trích trên các trang mạng xã hội, những hành động kém duyên này vẫn liên tục lặp lại khiến mọi người ngán ngẩm. Hy vọng qua những bức ảnh trên, các cô gái nên ý tứ và biết điệu đà đúng nơi đúng chỗ, tránh xảy ra những tình huống tréo ngoe như trên.