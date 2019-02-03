Lại xuất hiện thiếu nữ vô tư 'lộ hàng' trên xe khách về quê ăn Tết khiến mọi người ngán ngẩm

Xã hội 03/02/2019 18:03

Mặc ánh mắt kỳ thị, soi mói của mọi người xung quanh, cô nàng này vẫn vô tư ăn mặc lộ liễu, phản cảm.

Tết là dịp để những người con xa quê tạm gác mọi công việc trở về đoàn tụ bên gia đình. Chính vì thế, các chuyến xe lúc nào cũng trong tình trạng quá tải, kéo theo đó là không ít những tình huống dở khóc dở cười xảy ra. Có thể kể đến việc một số tài xế, phụ xe lợi dụng tình hình đông đúc ngày Tết để nhồi nhét khách, hay không ít cô gái thiếu ý thức ăn mặc hở hang dẫn đến lộ hàng cực phản cảm.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện tấm hình một cô gái trẻ đi xe giường nằm có rất đông người nhưng lại thoải mái, hớ hênh như ở nhà khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Ai nấy đều nhức mắt trước dáng nằm kém duyên, để lộ vùng nhạy cảm của cô gái trẻ. Nếu chẳng may bác tài nhìn thấy có lẽ cũng chẳng tránh khỏi xao lãng tay lái.

Lại xuất hiện thiếu nữ vô tư 'lộ hàng' trên xe khách về quê ăn Tết khiến mọi người ngán ngẩm - Ảnh 1

Dáng nằm hớ hênh của cô gái khiến cộng đồng mạng ngán ngẩm - Ảnh: Facebook

"Trời ơi vô duyên hết chỗ nói"; "Con gái con đứa gì mà vô ý thức thế cơ chứ"; "Trên xe giường nằm lúc nào cũng có chăn đắp mà sao không dùng"; "Sao không mặc quần nhỉ? Chứ mặc váy mà vô ý như thế này thì mặc làm gì?"; "Bác tài mà lơ là tay lái một phát là xong luôn"; "Không ai thèm nhắc à?"..., dân mạng bình luận.

Đầm, váy là trang phục bất cứ cô gái nào cũng yêu thích. Chúng thoải mái và dễ dàng tôn lên nét nữ tính, dịu dàng của con gái. Thế nhưng mặc đầm, váy lên xe khách dễ khiến bản thân rơi vào những tình huống lộ hàng không mong muốn.

Lại xuất hiện thiếu nữ vô tư 'lộ hàng' trên xe khách về quê ăn Tết khiến mọi người ngán ngẩm - Ảnh 2
Cô gái nằm ngủ hớ hênh, lộ vùng kín ngay sau lưng tài xế khiến nhiều người bất bình - Ảnh: Facebook
Lại xuất hiện thiếu nữ vô tư 'lộ hàng' trên xe khách về quê ăn Tết khiến mọi người ngán ngẩm - Ảnh 3
Cô gái mặc váy ngắn nhưng thoải mái gác chân lên cao - Ảnh: Facebook
Lại xuất hiện thiếu nữ vô tư 'lộ hàng' trên xe khách về quê ăn Tết khiến mọi người ngán ngẩm - Ảnh 4
Nằm ở trên ghế cao nhưng gác chân thế này thì 'đau mắt' lắm chị gái ơi! - Ảnh: Facebook
Lại xuất hiện thiếu nữ vô tư 'lộ hàng' trên xe khách về quê ăn Tết khiến mọi người ngán ngẩm - Ảnh 5
Các chị em dễ gặp sự cố không mong muốn khi mặc váy đi xe khách - Ảnh: Facebook
Lại xuất hiện thiếu nữ vô tư 'lộ hàng' trên xe khách về quê ăn Tết khiến mọi người ngán ngẩm - Ảnh 6
Người phụ nữ mặc váy hai dây, thoải mái khoe đôi gò bồng đảo trên xe - Ảnh: Facebook
Lại xuất hiện thiếu nữ vô tư 'lộ hàng' trên xe khách về quê ăn Tết khiến mọi người ngán ngẩm - Ảnh 7
Đi xe khách không nên mặc váy vì khi ngủ say có thể bị lộ hàng bất cứ lúc nào - Ảnh: Facebook

Dù không ít lần bị chỉ trích trên các trang mạng xã hội, những hành động kém duyên này vẫn liên tục lặp lại khiến mọi người ngán ngẩm. Hy vọng qua những bức ảnh trên, các cô gái nên ý tứ và biết điệu đà đúng nơi đúng chỗ, tránh xảy ra những tình huống tréo ngoe như trên.

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