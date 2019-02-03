Tết là dịp để những người con xa quê tạm gác mọi công việc trở về đoàn tụ bên gia đình. Chính vì thế, các chuyến xe lúc nào cũng trong tình trạng quá tải, kéo theo đó là không ít những tình huống dở khóc dở cười xảy ra. Có thể kể đến việc một số tài xế, phụ xe lợi dụng tình hình đông đúc ngày Tết để nhồi nhét khách, hay không ít cô gái thiếu ý thức ăn mặc hở hang dẫn đến lộ hàng cực phản cảm.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện tấm hình một cô gái trẻ đi xe giường nằm có rất đông người nhưng lại thoải mái, hớ hênh như ở nhà khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Ai nấy đều nhức mắt trước dáng nằm kém duyên, để lộ vùng nhạy cảm của cô gái trẻ. Nếu chẳng may bác tài nhìn thấy có lẽ cũng chẳng tránh khỏi xao lãng tay lái.