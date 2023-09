Chiều 26 Tết, bác sĩ đỡ đẻ thành công cho thai phụ bị rơi xuống khe núi sâu 10 mét

Các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang đã đỡ đẻ thành công cho thai phụ Giàng Thị Thao ngay dưới vực.

Sáng nay (31/1), Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê (tỉnh Bắc Giang) đã đỡ đẻ thành công cho một thai phụ bị tai nạn giao thông ngã xuống vực. Ông Nguyễn Ngọc Chung, Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê đã lên tiếng xác nhận sự việc.

Nạn nhân bị rơi xuống vực là vợ chồng chị Giàng Thị Thao (ngụ thôn Hạ Sơn II, xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê, Hà Giang). Chồng chị Thao đang đưa vợ đi đẻ bằng xe máy thì bất ngờ rơi xuống khe núi có độ sâu khoảng 10 mét, không tự trèo lên được nên đã gọi cấp cứu.

Trên đường đi đẻ, chị Thao bị rơi xuống khe núi và chuyển dạ. Các bác sĩ đã tiến hành đỡ đẻ ngay tại hiện trường. May mắn là sản phụ và em bé đều khỏe mạnh - Ảnh: Dân Việt

Đội cấp cứu nhanh chóng có mặt ở hiện trường, xuống khe núi khám cho thai phụ thì được biết chị Thao đã chuyển dạ sắp sinh. Các bác sĩ đã tiến hành đỡ đẻ ngay tại khe núi. Chị Thao sinh được một bé gái nặng khoảng 3 kg, sức khỏe ổn định. Hiện cả hai mẹ con đã được đưa về bệnh viện theo dõi.

Hiện mẹ con sản phụ Thao đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện - Ảnh: Dân Việt

Theo ông Chung, việc đỡ đẻ ngay dưới vực gặp rất nhiều khó khăn do khe núi chật hẹp, lại thiếu trang thiết bị. May mắn là sản phụ Thao đã vượt cạn thành công, cháu bé cũng rất khỏe mạnh. Do đặc thù địa phương, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê đã không ít lần gặp những trường hợp éo le thế này, tuy nhiên ê kíp luôn chủ động giải quyết các tình huống khó khăn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chieu-26-tet-bac-si-do-de-thanh-cong-cho-thai-phu-bi-roi-xuong-khe-nui-sau-10-met-313667.html