Đau lòng cảnh sản phụ 26 tuổi tử vong bỏ lại con thơ mới hơn 2 tháng vì người nhà cho uống thứ này liên tục sau sinh

Xã hội 30/01/2019 17:25

Suốt 2 tháng sau sinh, nghe lời người nhà, sản phụ liên tục uống rượu ngâm gừng dẫn đến suy gan nặng.

Trao đổi với báo chí vào chiều nay (30/1), bác sĩ Bùi Minh Trạng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) đã xác nhận vụ việc đau lòng trên.

Trước đó, bệnh nhân 26 tuổi nhập viện trong tình trạng suy gan nặng, nghi ngờ do ngộ độc rượu. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi.

Được biết, trước khi nhập viện sản phụ được gia đình ngâm rượu gừng cho uống mỗi ngày để làm ấm bụng. Tính đến thời điểm tử vong, nạn nhân đã uống liên tục 2 tháng.

Đau lòng cảnh sản phụ 26 tuổi tử vong bỏ lại con thơ mới hơn 2 tháng vì người nhà cho uống thứ này liên tục sau sinh - Ảnh 1
Nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch - Ảnh: Internet

Theo thông tin Tiến sĩ Trương Thị Ngọc Lan, Viện phó Viện Y dược học dân tộc TP.HCM chia sẻ trên Thanh niên, phụ nữ sau sinh mất nhiều máu, sức khỏe yếu, lỗ chân lông nở to dễ dẫn đến nhiễm lạnh. Vì vậy, nhiều gia đình chuẩn bị rượu gừng cho sản phụ. Tuy nhiên, rượu gừng chỉ nên bôi ngoài da để giữ ấm và làm khép lỗ chân lông chứ không nên uống.

Vì rượu gừng được ngâm bằng rượu đậm đặc và nhiều gừng nên nếu sản phụ uống vào sẽ rất nguy hiểm. Rượu này rất nóng nên uống trong thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của mẹ và bé.

Đau lòng cảnh sản phụ 26 tuổi tử vong bỏ lại con thơ mới hơn 2 tháng vì người nhà cho uống thứ này liên tục sau sinh - Ảnh 2
Sản phụ sau sinh không được uống rượu ngâm gừng - Ảnh: Helino

Về nguyên nhân khiến sản phụ này tử vong, Tiến sĩ Lan cho biết có thể gia đình sản phụ giữ ấm sai chỉ định, dùng phải cồn công nghiệp dẫn đến ngộ độc. Hoặc có thể do gan và ruột bị ảnh hưởng do uống rượu gừng trong thời gian dài.

Hiện cơ quan chức năng huyện Củ Chi đã vào cuộc điều tra để tìm ra nguyên nhân cụ thể.

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