Thấy cô bé bị mẹ xích chân bắt đi xin tiền cho bà ta đánh đề, một phụ nữ tốt bụng đã ra tay giải cứu em.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh ghi lại cảnh giải cứu bé gái bị mẹ xích chân, bắt đi xin tiền cho bà đánh đề khiến cư dân mạng phẫn nộ. "Hổ dữ không ăn thịt con nhưng có thể lợi dụng con để kiếm tiền đánh đề. Chưa rõ em ấy bao nhiêu tuổi, nhưng từ ngày còn bé đã đi lang thang nhặt rác quanh khu vực cầu An Dương (TP Hải Phòng) cùng bố, sau này với người mà em gọi là mẹ.

Em đã thiệt thòi về điều kiện lẫn tình thương và còn bị chính người mẹ ấy lấy xích, khóa buộc quanh chân và tay. Em phải nhích từng tí đi xin ăn để đưa tiền cho mẹ đánh đề, đêm thì ngủ gầm cầu và màn trời chiếu đất. Câu chuyện bé gái bị mẹ xích chân bắt đi xin tiền thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh: Facebook Do quá bất bình nên một người phụ nữ đi ngang qua thấy cảnh này đã cứu em bằng cách bắt bà mẹ mở khóa rồi ném xuống sông. Khi mở khóa ra, tay chân em còn run lập cập, không đi được ngay. Ngồi cạnh đó là người mang tiếng là mẹ nhưng còn hơn cả ác nhân. Bà mẹ này bị người phụ nữ mắng nhiếc không tiếc lời và dọa bắt lên trụ sở công an.

Thế mới có câu: Ngẩng lên không bằng ai nhưng cũng cảm thấy rất may mắn vì cúi xuống còn hơn rất nhiều người", những lời chia sẻ của anh T.Đ - chủ nhân những bức ảnh trên khiến ai nấy vô cùng bức xúc. Người phụ nữ mặc áo đỏ giải cứu em bé - Ảnh: Facebook Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, những hình ảnh trên đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Ai nấy đều xót xa cho số phận đáng thương của đứa trẻ, đồng thời căm phẫn hành động lợi dụng con cái đi xin tiền để cờ bạc của bà mẹ. Một số người thì hy vọng cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý nghiêm hành vi tàn nhẫn của bà mẹ. "Người phụ nữ này không xứng đáng làm mẹ"; "Đau xót quá! Tội nghiệp đứa nhỏ"; "Mẹ kiểu gì mà lợi dụng con cái để người khác cho tiền, quá độc ác!"; "Thương đứa nhỏ quá, mong những điều tốt đẹp nhất đến với con"; "Cứu được đứa bé lần này thôi, chẳng biết những ngày sau thế nào"..., dân mạng bình luận. Hiện những hình ảnh trên vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Vừa được người dân phát hiện, bé trai sơ sinh bị bỏ rơi đã trút hơi thở cuối cùng bên vệ đường Bé trai nặng 2,7 kg bị bỏ trong chiếc túi vứt bên đường lúc rạng sáng. Khi người dân phát hiện bé trai còn ấm nhưng đã trút hơi thở cuối cùng ngay sau đó.

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