"Hôm nay về quê ăn Tết mà mình sợ xuân này không về được. Mình chỉ sợ tài xế quay đầu ra sau hoài thôi", chủ nhân bức ảnh chia sẻ.

Tết là dịp để những người con xa quê tạm gác lại những bộn bề cuộc sống để trở về đoàn tụ với gia đình. Các chuyến xe lúc nào cũng trong tình trạng chật ních người, ai ai cũng mang trong mình niềm háo hức, khấp khởi vì sắp được gặp người thân. Thế nhưng giữa chốn công cộng ấy, một vài người lại hành động vô ý vô tứ, khiến ai nấy không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

Mới đây, trong một nhóm kín trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh vô cùng nhạy cảm của một cô gái trẻ đang trên xe về quê ăn Tết. Đi kèm hình ảnh là dòng chú thích: "Hôm nay về quê ăn Tết mà mình sợ xuân này không về được. Mình chỉ sợ tài xế quay đầu ra sau hoài thôi".

Hành động hớ hênh của cô gái trẻ khiến nhiều người ngán ngẩm - Ảnh: Facebook

Có lẽ bất cứ ai cũng không khỏi khó chịu trước hành vi hớ hênh vô cùng phản cảm của nữ chính. Đáng nói, ghế nằm của cô lại ngay sau lưng tài xế. Nếu chẳng may tài xế vô tình lướt mắt trông thấy chắc sẽ lơ là tay lái chứ không đùa.

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, hình ảnh trên đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng cùng vô số bình luận chỉ trích.

"Trời ơi vô duyên hết chỗ nói"; "Con gái con đứa gì mà vô ý thức thế cơ chứ"; "Trên xe giường nằm lúc nào cũng có chăn đắp mà sao không dùng"; "Sao không mặc quần nhỉ? Chứ mặc váy mà vô ý như thế này thì mặc làm gì?"; "Bác tài mà lơ là tay lái một phát là xong luôn"; "Không ai thèm nhắc à?"..., dân mạng bình luận.

Bên cạnh đó, một số người cho rằng cô gái vô tình ngủ quên mới xảy ra hành vi kém duyên trên, đáng lẽ nên nhắc nhở chứ không cần chụp ảnh rồi bêu rếu lên mạng xã hội như thế.

Hiện tại, bức ảnh về hành vi vô ý hớ hênh này vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý từ mọi người.

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