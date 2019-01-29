Nghi con trai nhảy cầu vì buồn chuyện tình cảm, người mẹ già đã mặc áo mưa, túc trực trên cầu chờ tìm thi thể khiến những người chứng kiến nghẹn lòng.

Chiều 29/1, gia đình anh P. (32 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) vẫn đang túc trực trên cầu Thuận Phước (quận Hải Châu, Đà Nẵng), chờ thợ lặn tìm kiếm thi thể anh P. ở khu vực sông Hàn.

Từ ngày 26/1, anh P. lấy xe máy của cha đi khỏi nhà. Sáng 29/1, gia đình đến Công an phường Thuận Phước trình báo việc anh P. mất tích thì được biết 4 ngày trước, phía phường đã phát hiện chiếc xe máy trên được bỏ lại giữa cầu Thuận Phước cùng đôi dép.

Gia đình túc trực trên cầu chờ tìm kiếm thi thể anh P. - Ảnh: Internet

Người dân tìm kiếm thi thể nạn nhân trên sông Hàn - Ảnh: Internet

Nghi ngờ anh P. đã nhảy cầu tự tử nên gia đình nhờ người tìm kiếm tung tích nạn nhân dưới sông. Tuy Đà Nẵng đang có mưa và thời tiết khá lạnh nhưng người mẹ già của anh P. vẫn túc trực trên cầu để chờ tìm kiếm thi thể con trai. Bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng này cũng phải chạnh lòng xót xa.

Người mẹ già mặc áo mưa ngồi chờ tìm tung tích con trai trong mưa lạnh khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Internet

Theo người nhà, anh P. làm nghề lái xe, chưa lập gia đình. Khoảng 2 năm trước, người đàn ông bị cú sốc lớn vì người yêu bỏ đi lấy chồng. Từ đó anh P. có biểu hiện trầm cảm, sống khép kín và ít giao tiếp với mọi người. Dù gia đình đã nhiều lần đưa anh P. đi trị bệnh ở nhiều nơi nhưng vẫn không có kết quả. Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

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