Vụ người phụ nữ tử vong khi đi thả cá: Con trai 9 tuổi chìa tay cứu mẹ nên ngã luôn xuống sông

Xã hội 29/01/2019 15:57

Thấy mẹ ngã xuống nước và kêu cứu, bé L. đưa tay ra cho mẹ nắm nhưng do còn nhỏ không đủ sức nên cậu bé ngã xuống sông theo.

Liên quan đến vụ người phụ nữ ngã xuống sông tử vong khi đi thả cá ngày ông Công ông Táo, bà Cao Đoàn Ngọc Thủy - Chủ tịch UBND phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM cho biết, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho người nhà nạn nhân lo hậu sự.

Vào khoảng 9 giờ sáng 28/1, chị N.A. (38 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) cùng con trai Đỗ Duy L. (9 tuổi) đi thả cá tại bờ sông Rạch Chiếc (đoạn trong khu dân cư Khang Điền, đường Dương Đình Hội, phường Phước Long B, quận 9).

Vụ người phụ nữ tử vong khi đi thả cá: Con trai 9 tuổi chìa tay cứu mẹ nên ngã luôn xuống sông - Ảnh 1
Người phụ nữ đi thả cá ngã xuống sông tử vong - Ảnh: Báo Đất Việt

Do bờ sông trơn trượt, chị N.A. đã trượt chân ngã xuống sông. Người phụ nữ vùng vẫy mạnh dưới dòng nước xiết và gọi con trai: "Con ơi cứu mẹ". Bé L. đưa tay ra cho mẹ nắm nhưng do còn nhỏ không đủ sức nên cậu bé cũng ngã xuống sông theo. May mắn là cậu bé 9 tuổi đã vớ được 1 cành cây và leo lên bờ. Sau đó cậu bé vừa khóc vừa chạy đi tìm người cứu mẹ. 

Một số người dân đi qua phát hiện vụ việc nên báo công an. Tuy nhiên, khi lực lượng cứu hộ có mặt thì mọi việc đã không thể cứu vãn. Thi thể người phụ nữ được tìm thấy cách vị trí bị đuối nước khoảng 10 mét.

Chứng kiến mẹ bị nước cuốn đi mất, bé L. bị hoảng loạn tinh thần, không nói năng hay ăn uống gì. Người nhà rất đau buồn trước sự ra đi của chị N.A., đồng thời lo lắng bé L. phải chịu một cú sốc tinh thần quá lớn. 

Chồng chị N.A. là bộ đội công tác xa nhà. Hai vợ chồng sinh được 2 con trai là bé L. và cậu em 5 tuổi. Hiện hai bé đang được bà ngoại chăm sóc vì ông bà nội đều đã già.

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