Đi hái lá dong gói bánh chưng Tết, người đàn ông tử vong thương tâm

Xã hội 29/01/2019 10:14

Đi vào rừng hái lá dong về gói bánh chưng Tết, người đàn ông đã bị chìm thuyền dẫn đến chết đuối.

Chiều 28/1, ông Lê Đình Hùng, quyền Trưởng Công an xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chìm thuyền khiến một người đàn ông tử vong. Nạn nhân đi hái lá dong về gói bánh chưng Tết thì bị chết đuối thương tâm.

Theo điều tra, nạn nhân là ông Lê Văn V. (SN 1963, quê quán tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Khoảng 9 giờ ngày 27/1, người dân địa phương bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên hồ Kẻ Gỗ (thuộc xã Cẩm Mỹ) nên báo cho công an địa phương. 

Đi hái lá dong gói bánh chưng Tết, người đàn ông tử vong thương tâm - Ảnh 1

Nơi phát hiện thi thể người đàn ông xấu số - Ảnh: Công Lý

Tại hiện trường, thi thể người đàn ông xấu số bắt đầu phân hủy, mặt đã bị biến dạng, bên cạnh thi thể có một chiếc thuyền nhỏ, trong người nạn nhân chỉ có 1 điện thoại di động. Nguyên nhân cái chết được xác định là do chìm thuyền dẫn đến đuối nước tử vong.

Người nhà nạn nhân cho biết, ngày 23/1, ông V. đi vào rừng lấy lá dong về gói bánh chưng trong dịp Tết Nguyên đán nhưng mãi không thấy về. Hiện thi thể nạn nhân đang được gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Hôm qua (28/1), chị N.A. (38 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) cùng con trai đi thả cá phóng sinh ngày ông Công ông Táo bất ngờ gặp tai nạn đuối nước thương tâm khiến nhiều người xót xa.

Cụ thể, khi đang thả cá ở gần mép sông, chị A. bất ngờ trượt chân, ngã xuống sông rồi chìm nghỉm. Hoảng loạn, con trai chị A. lập tức chạy đi kêu người dân gần đó cứu mẹ.

Tuy nhiên, khi lực lượng cứu hộ có mặt thì mọi việc đã không thể cứu vãn. Thi thể người phụ nữ này được tìm thấy vào trưa cùng ngày, gần vị trí bị đuối nước. Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra xử lý.

Hai vụ tai nạn trên chính là lời cảnh báo đến mọi người nhằm nhắc nhở bản thân và gia đình phải cẩn thận, cảnh giác hơn để có một cái Tết bình an, hạnh phúc trọn vẹn.

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