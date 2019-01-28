Bị mất 30 triệu trên tàu về quê ăn tết, nữ giúp việc nghèo bật khóc vì được hành khách quyên tặng 22 triệu

"Cả năm làm việc gom lại được 30 triệu đồng về quê ăn tết thì bị mất. Tôi cảm ơn tấm lòng của nhân viên đường sắt và khách đi tàu", nữ giúp việc bật khóc vì quá cảm động.

Tết là dịp để những người con xa quê tạm gác lại những bộn bề cuộc sống để trở về đoàn tụ với gia đình. Các bến tàu, bến xe, sân bay luôn trong tình trạng quá tải, chỉ cần lơ là trong một khoảnh khắc cũng có thể gặp sự cố đáng tiếc. Mới đây, câu chuyện hành khách đi tàu tại ga Bình Thuận tổ chức quyên góp tiền giúp một nữ giúp việc nghèo về quê ăn Tết sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều cảm thấy ấm lòng trước hành động nghĩa tình, tương thân tương ái này.

Bị mất 30 triệu đồng, nữ giúp việc được quyên tặng 22 triệu đồng - Ảnh: Facebook Anh Lê Văn Minh, một hành khách đi tàu từ TPHCM - Nha Trang cho biết vào chiều 27/1, hàng ngàn khách phải chuyển tải bằng ô tô vì tàu gặp sự cố. Lúc này, anh nhìn thấy các nhân viên nhà ga đang tổ chức quyên góp ủng hộ một khách nữ lớn tuổi bị mất tiền khi đang trên đường về quê ăn tết. Người phụ nữ kể mình là Nguyễn Thị T. (58 tuổi, quê huyện Thăng Bình, Quảng Nam), làm giúp việc ở TPHCM, cả năm mới dành dụm được khoảng 30 triệu đồng mang về quê ăn Tết. Tuy nhiên lúc đi vệ sinh đã bỏ quên, khi quay lại tìm thì không thấy nữa.

Sự việc được báo lên ban quản lý tàu. Sau khi xác minh đúng thông tin sự việc, ga Bình Thuận đã nhiều lần phát loa thông báo nhưng không có hành khách nào tới trả ví tiền có 30 triệu cho bà T. Người phụ nữ lớn tuổi không khỏi xúc động trước tấm lòng của các hành khách - Ảnh cắt từ clip Nghe người phụ nữ kể hoàn cảnh rất khó khăn, đi làm giúp việc cho một gia đình ở TPHCM với mức lương 4 triệu đồng/tháng, gom góp cả năm được 30 triệu mang về cho gia đình thì lại mất, ban quản lý đã tổ chức quyên góp tiền cho bà T. Được sự giúp đỡ của nhân viên nhà ga và các hành khách khác, nữ giúp việc đã nhận được khoảng 22 triệu đồng. "Cả năm làm việc gom lại được 30 triệu đồng về quê ăn tết thì bị mất. Tôi cảm ơn tấm lòng của nhân viên đường sắt và khách đi tàu", bà T. nói trong nước mắt. Bà Nguyễn Thị Liên - giám đốc Trung tâm đường sắt Phan Thiết (chi nhánh vận tải đường sắt Bình Thuận) xác nhận với Tuổi Trẻ câu chuyện này. Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Ca nâng mũi trị giá 2 triệu đồng của người phụ nữ nghèo độc thân khiến dân mạng ấm lòng ngày giáp Tết "Nhìn chị ấy ngồi thảng thốt, ngạc nhiên như không tin vào lời mình nói, chợt thấy chạnh lòng: Đời người, số tiền nhỏ với người này, nhưng là cả 1 gia tài với người khác".

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