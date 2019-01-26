Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm trên, tài xế Ngô Quyền (60 tuổi, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) điều khiển ô tô Ford Everest lưu thông trên đường Huỳnh Thúc Kháng (TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Khi đi đến trước trường Cao đẳng nghề Quảng Nam, ô tô bỗng nhiên mất lái lao sang làn đường ngược lại, tông trúng hai mẹ con đang đứng trên vỉa hè chờ đón xe về quê ăn Tết. Chiếc ô tô tiếp tục đâm gãy cây mới dừng lại.

Hậu quả, bé trai 3 tuổi tử vong, người mẹ bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Danh tính cháu bé được xác định là Nguyễn Nho Long, mẹ là Trần Thị Phương (38 tuổi).

Lái xe đã rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn, bỏ lại ô tô hư hỏng nặng phần đầu. Nhận tin báo từ người dân, Công an thành phố Tam Kỳ nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cách đây không lâu, tại quốc lộ 20, đoạn qua phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người phụ nữ đang ngồi may trong nhà thiệt mạng oan uổng.

Cụ thể, vào trưa 29/12, chiếc xe ô tô 7 chỗ chạy hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt với tốc độ cao. Khi đến đoạn qua tổ dân phố 6 (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc), ô tô đột ngột lấn hoàn toàn qua phần đường bên trái, tông vào xe máy do một phụ nữ điều khiển chở theo con trai chạy hướng ngược lại.

Người phụ nữ đang ngồi may đồ trong nhà thì bị xe tông thiệt mạng - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cú va chạm mạnh khiến xe máy ngã ra đường, bé trai bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Chưa dừng lại ở đó, ô tô 7 chỗ tiếp tục lao thẳng vào nhà dân và cuốn bà K.T. (62 tuổi, ngụ phường Lộc Sơn) đang ngồi may quần áo trước nhà vào gầm xe. Ô tô tiếp tục lao thẳng về phía trước cuốn 3 xe máy của người dân đang dựng trước cửa nhà. Chiếc xe "điên" chỉ dừng lại sau khi đâm vào một gốc cây bàng.

Hậu quả, bà K.T. tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, 4 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, 3 xe máy bị giập nát biến dạng hoàn toàn dưới gầm ô tô. Chiếc ô tô 7 chỗ gây tai nạn cũng hư hỏng nặng. Nhận tin báo từ người dân, Công an TP Bảo Lộc đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.