Đang chạy trên cao tốc Đà Lạt - Liên Khương, không hiểu vì lý do gì chiếc xe bất ngờ mất lái, tông vào dải phân cách, lộn nhiều vòng trước khi lật ngửa.

Ngày 7/1, tại cao tốc Liên Khương – Đà Lạt xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người đàn ông văng ra khỏi xe, tử vong tại chỗ, một phụ nữ khác bị thương nặng.

Nhận tin báo, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng lập tức có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiếc xe du lịch bị hư hỏng nặng sau cú lật kinh hoàng trên cao tốc, chú rể đồng thời là tài xế đã văng khỏi xe tử vong tại chỗ - Ảnh: Kiến Thức

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 7/1, anh Lư Văn Hậu (37 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) điều khiển trên xe du lịch mang BKS: 67A - 017.03 chở vợ sắp cưới là chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (36 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) lưu thông trên đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt (hướng từ sân bay Liên Khương về TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Khi đi đến địa phận xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng), không hiểu vì lý do gì chiếc xe bất ngờ mất lái, tông vào dải phân cách, lộn nhiều vòng trước khi lật ngửa.

Tai nạn kinh hoàng khiến anh Hậu văng ra khỏi xe tử vong tại chỗ. Chị Phương cũng bị thương rất nặng và được người dân đưa đi cấp cứu.

Người nhà nạn nhân cho biết, chỉ khoảng vài ngày nữa anh Hậu và chị Phương sẽ tổ chức đám cưới. Không ngờ gặp tai nạn thương tâm, đám cưới biến thành đám tang khiến ai nấy vô cùng đau lòng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ tai nạn trên.

Lặn lội từ Bình Dương lên Sài Gòn khám thai, người phụ nữ bỏ mạng dưới bánh xe tải Xe máy của thai phụ va chạm với xe tải tại vòng xoay ngã tư Bình Phước, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gap-nan-tren-cao-toc-da-lat-lien-khuong-chu-re-vang-khoi-xe-tu-vong-tai-cho-co-dau-bi-thuong-nang-310813.html