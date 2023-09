Lặn lội từ Bình Dương lên Sài Gòn khám thai, người phụ nữ bỏ mạng dưới bánh xe tải

Xe máy của thai phụ va chạm với xe tải tại vòng xoay ngã tư Bình Phước, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Sáng sớm hôm nay (4/1), tại vòng xoay ngã tư Bình Phước, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một thai phụ tử vong thương tâm.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe tải biển số 51C-842.95 lưu thông trên quốc lộ 13 hướng Bình Dương về TP.HCM. Khi đi đến vòng xoay ngã tư Bình Phước, tài xế cho xe rẽ phải ra quốc lộ 1 để về hướng An Sương. Khi đang ôm cua thì bất ngờ va chạm với xe máy biển số 54V7-1192 do chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng (38 tuổi, ngụ thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến chiếc xe máy và người phụ nữ bị cuốn vào gầm xe tải và bị kéo lê đi một đoạn. Hậu quả, chị Hồng bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn nằm chắn hết khúc cua, nhiều người hiếu kỳ đã dừng lại theo dõi khiến giao thông ùn tắc. Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường.



Người phụ nữ mang thai 2 tháng, đang trên đường từ Bình Dương lên TPHCM khám thai thì gặp tai nạn thương tâm - Ảnh: BVPL



Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn - Ảnh: BVPL

Nhận tin báo từ người dân, Công an quận Thủ Đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Theo BVPL, nạn nhân mang thai được 2 tháng, đang trên đường lên TP.HCM khám thai thì gặp nạn.

