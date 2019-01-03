Bị từ chối cưới và bắt phá thai, cô gái 19 tuổi rút dao đâm người yêu nguy kịch

Tin nóng 03/01/2019 15:06

Khi nam thanh niên đang chở cô gái trên xe thì bất ngờ bị cô này đâm vào cổ, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hôm nay (3/1), Công an quận Bình Tân cho biết đang tạm giữ nữ nghi phạm 19 tuổi để điều tra về hành vi dùng dao đâm bạn trai nguy kịch.

Theo điều tra ban đầu, nữ nghi phạm và nạn nhân có quan hệ yêu đương nam nữ, sống chung với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên do xảy ra mâu thuẫn nên cô gái 19 tuổi bỏ về quê ở ngoài Bắc. Ngày 31/12 vừa qua, cô gái quay trở lại TP.HCM thuê phòng trọ ở quận Bình Tân sinh sống và vẫn liên lạc qua lại với nam thanh niên nói trên.

Bị từ chối cưới và bắt phá thai, cô gái 19 tuổi rút dao đâm người yêu nguy kịch - Ảnh 1

Bị yêu cầu phá thai, cô gái 19 tuổi dùng dao đâm bạn trai nguy kịch - Ảnh: Tổ Quốc

Chiều 2/1, nam thanh niên tới phòng trọ chở bạn gái đến nhà người thân để bàn chuyện cưới hỏi. Sau khi bàn bạc xong xuôi, đôi nam nữ lại chở nhau về phòng trọ.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, khi cặp đôi vừa đi tới con hẻm số 8 đường số 5, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân thì cô gái bất ngờ rút dao đâm vào cổ bạn trai khiến nạn nhân trọng thương. Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã đưa nam thanh đi cấp cứu, đồng thời trình báo công an.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã đưa cô gái về trụ sở lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo Tổ Quốc, do nam thanh niên từ chối chuyện cưới xin, yêu cầu bạn gái phá thai nên dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

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