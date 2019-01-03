Người phụ nữ bại não bị xâm hại nhiều năm, 2 lần đi bỏ thai vẫn không biết danh tính cha đứa bé

Xã hội 03/01/2019 17:26

Sự việc bị giấu kín suốt nhiều năm trời. Cho đến ngày kẻ xâm hại người phụ nữ bại não lại lẻn vào nhà và bị bắt quả tang tại trận.

Chiều 2/1, Công an thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Ngọc Hiển (SN 1977, ngụ ấp 5, xã Phong Tân, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi Hiếp dâm. Nạn nhân là chị Lan (tên đã thay đổi, SN 1986, ngụ cùng địa phương với Hiển).

Người phụ nữ bại não bị xâm hại nhiều năm, 2 lần đi bỏ thai vẫn không biết danh tính cha đứa bé - Ảnh 1
Người phụ nữ bại não từng 2 lần phá thai, tuy nhiên gia đình không biết ai đã xâm hại chị - Ảnh: Internet

Theo lời kể của ông Ng. (SN 1963, ngụ xã Phong Tân, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), vào cuối năm 2008, chị Lan ăn uống không được, có nhiều biểu hiện bất thường như nôn ói. Người thím mua que thử thai về kiểm tra thì phát hiện cháu mình đã mang thai hơn 4 tháng. Gia đình buộc lòng phải dẫn chị Lan đi phá thai vì điều kiện kinh tế quá khó khăn.

Sự việc chưa dừng lại ở đó, khoảng năm 2009, gia đình lại một lần nữa phát hiện chị Lan mang thai. Không còn cách nào khác, chị Lan lại đến bệnh viện bỏ thai lần thứ 2.

9 năm sau, vào ngày 23/3/2018, ông Ng. trở về nhà thì bắt gặp Huỳnh Ngọc Hiển đột nhập vào nhà. Bị bắt quả tang, Hiển cuống cuồng bỏ chạy thì vướng phải cọng dây chì. Gia đình lập tức bắt giữ Hiển. Hắn đã khai nhận đột nhập vào nhà để ăn trộm, đồng thời thừa nhận đã xâm hại chị Lan nhiều lần dẫn đến mang thai.

Sau khi vụ việc vỡ lở, gia đình Hiển không sang xin lỗi hay có động thái đền bù cho chị Lan. Nhận tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Gia đình Hiển cũng sang gặp vợ chồng ông Ng. năn nỉ bỏ qua mọi chuyện.

Theo gia đình, chị Lan mắc chứng bệnh động kinh từ nhỏ. Sau khi điều trị, cơn bệnh động kinh dần suy giảm thì chị Lan lại mắc căn bệnh bại não. Từ đó, chị Lan mất khả năng đi lại, não cũng không phát triển như người bình thường. Mọi sinh hoạt của chị đều phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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