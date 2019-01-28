Mẹ ngã sông tử vong khi thả cá ngày ông Công ông Táo, con trai hoảng loạn kêu cứu

Xã hội 28/01/2019 17:04

Khi đang thả cá ở gần mép sông, chị A. bất ngờ trượt chân, ngã xuống sông rồi chìm nghỉm. Hoảng loạn, con trai chị A. lập tức chạy đi kêu người dân gần đó cứu mẹ.

Sáng nay (28/1), chị N.A. (38 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) cùng con trai đi thả cá phóng sinh ngày ông Công ông Táo bất ngờ gặp tai nạn đuối nước thương tâm khiến nhiều người xót xa.

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, chị N.A. dẫn theo con trai nhỏ ra bờ sông Rạch Chiếc (quận 9, TP.HCM) để thả cá. Khi đang thả cá ở gần mép sông, chị A. bất ngờ trượt chân, ngã xuống sông rồi chìm nghỉm. Hoảng loạn, con trai chị A. lập tức chạy đi kêu người dân gần đó cứu mẹ.

Tuy nhiên, khi lực lượng cứu hộ có mặt thì mọi việc đã không thể cứu vãn. Thi thể người phụ nữ này được tìm thấy vào trưa cùng ngày, gần vị trí bị đuối nước. Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra xử lý.

Mẹ ngã sông tử vong khi thả cá ngày ông Công ông Táo, con trai hoảng loạn kêu cứu - Ảnh 1
Người phụ nữ đi thả cá ngã xuống sông tử vong - Ảnh: Infonet

Chiều qua, tại phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cũng xảy ra vụ tai nạn tương tự khiến một người đàn ông tử vong thương tâm.

Cụ thể, anh Nguyễn Văn H. (SN 1979, trú tại phường Quang Trung) cùng con trai đi thả cá tiễn ông Công, ông Táo dịp 23 tháng Chạp tại sông Thái Bình. 

Tại đây, người đàn ông 39 tuổi bất ngờ trượt chân ngã xuống sông. Do không biết bơi nên anh H. đã bị nước cuốn đi mất tích. Nhận tin báo, người nhà nạn nhân cùng lực lượng cứu hộ tiến hành tìm kiếm thi thể.

Mẹ ngã sông tử vong khi thả cá ngày ông Công ông Táo, con trai hoảng loạn kêu cứu - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc người đàn ông đuối nước tử vong khi đi thả cá chép - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Đến khoảng 9 giờ sáng nay, thi thể anh H. đã được tìm thấy trên sông Thái Bình, đoạn qua cầu Phú Lương cũ. Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng sẽ bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Ra sông thả cá tiễn ông Công ông Táo về trời, người đàn ông trượt chân ngã xuống nước tử vong

Ra sông thả cá tiễn ông Công ông Táo về trời, người đàn ông trượt chân ngã xuống nước tử vong

Đi thả cá chép tiễn ông Công ông Táo ở ven sông Thái Bình, người đàn ông 39 tuổi bị đuối nước tử vong.

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