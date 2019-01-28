Đi thả cá chép tiễn ông Công ông Táo ở ven sông Thái Bình, người đàn ông 39 tuổi bị đuối nước tử vong.

Khoảng 16 giờ chiều qua (27/1), anh Nguyễn Văn H. (SN 1979, trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) gặp tai nạn thương tâm khi cùng con trai đi thả cá tiễn ông Công, ông Táo dịp 23 tháng Chạp tại sông Thái Bình.

Tại đây, người đàn ông 39 tuổi bất ngờ trượt chân ngã xuống sông. Do không biết bơi nên nạn nhân đã bị nước cuốn đi mất tích. Nhận tin báo, người nhà nạn nhân cùng lực lượng cứu hộ tiến hành tìm kiếm thi thể.

Đến khoảng 9 giờ sáng nay, thi thể anh H. đã được tìm thấy trên sông Thái Bình, đoạn qua cầu Phú Lương cũ. Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng sẽ bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Hiện trường vụ việc người đàn ông đuối nước tử vong khi đi thả cá chép - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Vào 23 tháng chạp năm ngoái, vụ việc nam thanh niên tử vong khi cứu 3 mẹ đi thả cá chép bị đuối nước từng gây chấn động dư luận xã hội.

Cụ thể, trưa 8/2/2018, chị Loan (giáo viên trường cấp 2 xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cùng hai con nhỏ ra sông Ghép thả cá chép ngày ông Táo. Do trượt chân, cả ba mẹ con bị đuối nước.

Thấy có người vùng vẫy kêu cứu, em Hoàng Đức Hải (ở thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia) nhảy xuống sông, bơi ra cứu.

Nam sinh gặp nạn vì cứu 3 mẹ con bị đuối nước khi đi thả cá chép - Ảnh: Internet

Sau khi đưa được ba mẹ con chị Loan vào bờ, Hải bị kiệt sức do lạnh cóng và chìm dần. Theo chính quyền địa phương, em Hoàng Đức Hải là sinh viên năm tư của một trường đại học ở Hà Nội. Thời điểm xảy ra sự việc, Hải vừa về quê ăn Tết với gia đình. Nam sinh đã không quản hiểm nguy, dũng cảm cứu người và bị nạn thương tâm. Vụ việc khiến ai nấy vô cùng xót xa, thương cảm.

Chồng chết đuối, mẹ đơn thân 23 năm tìm đường chữa bệnh cho con bại não, chịu đủ cay đắng từ miệng đời 23 năm trời vừa đưa con đi chữa bệnh bại não vừa bám trụ chuồng heo để kiếm tiền xoay viện phí, người phụ nữ còn phải vượt qua cả những cay độc của miệng đời.

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