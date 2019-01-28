Sau khi xảy ra va chạm với xe ben, người đàn ông bị thương nặng, hai đứa trẻ ngồi sau tử vong.

Vào khoảng 18 giờ 15 phút tối 27/1, tại km13+700 trên Quốc lộ 9 đoạn qua thị trấn Cam Lộ (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong.

Thời điểm trên, anh T.V.T (trú tại Cam Thành, Cam Lộ) điều khiển xe máy chở theo hai con nhỏ chạy theo hướng Lao Bảo – Đông Hà. Khi chạy đến km13+700 trên Quốc lộ 9 thì xảy ra va chạm với xe ben chạy cùng chiều do tài xế Lê Lợi (sinh 1976, trú tại Tân Trúc, Cam Hiếu, Cam Lộ) điều khiển lưu thông theo hướng Đakrông – Đông Hà.

Vụ tai nạn khiến 2 đứa trẻ tử vong, người cha bị thương nặng - Ảnh: Internet

Vụ va chạm khiến hai đứa con nhỏ là T.T.N (sinh năm 2006) và T.P.S (sinh năm 2014) tử vong còn anh T. bị thương nặng.

Nhận được tin báo của người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Thời gian gần đây, những vụ tai nạn thương tâm liên tục xảy ra khiến nhiều người không khỏi xót xa nhất là khi chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán.

Hai mẹ con thương vong khi đứng chờ xe về đón Tết

Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 26/1, tài xế Ngô Quyền (sinh năm 1959, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) điều khiển ô tô mang biển số 92A 070.45 lưu thông trên đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Tam Kỳ.

Bé trai 3 tuổi bị tông tử vong trên vỉa hè khi đứng chờ xe về quê cùng mẹ - Ảnh: Internet

Khi xe chạy đến cổng Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam thì ô tô bất ngờ mất lái lao lên vỉa hè tông gãy một cây hoa sữa. Sau đó chiếc xe tiếp tục lao đến tông trúng hai mẹ con đang đứng chờ xe buýt về quê.

Vụ tai nạn khiến bé Nguyễn Nho Long (3 tuổi) tử vong và mẹ là chị Trần Thị Phương bị thương nặng. Theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng, tài xế trước khi điều khiển ô tô lao lên vỉa hè đã sử dụng thức uống có cồn.

Hai mẹ con đứng đón xe về quê ăn Tết bị 'xe điên' tông thương vong: Công an tiết lộ thông tin gây bức xúc Đang đứng trên vỉa hè đợi xe buýt thì hai mẹ con bị ô tô lao lên vỉa hè tông khiến bé trai 3 tuổi tử vong, người mẹ nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

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