Đang đứng trên vỉa hè đợi xe buýt thì hai mẹ con bị ô tô lao lên vỉa hè tông khiến bé trai 3 tuổi tử vong, người mẹ nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với báo chí hôm nay (27/1), Đại tá Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng công an thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Ngô Quyền (sinh năm 1959, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến bé trai 3 tuổi tử vong vào chiều hôm qua.

Chiếc xe gây ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định tài xế trước khi điều khiển ô tô lao lên vỉa hè tông trúng hai mẹ con đã sử dụng thức uống có cồn. Mẫu máu của người đàn ông này đang được đưa đi xét nghiệm để xác định chính xác nồng độ cồn.

Theo thông tin trên Người lao động, hiện chị Trần Thị Phương (sinh 1981, ngụ thôn 5, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, người mẹ bị thương trong vụ tai nạn) vẫn chưa qua cơn nguy kịch.

Vụ tai nạn khiến bé trai 3 tuổi tử vong, người mẹ bị thương nặng - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 14 giờ 30 phút hôm qua (26/1), tài xế Ngô Quyền điều khiển ô tô mang biển số 92A 070.45 lưu thông trên đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Tam Kỳ. Khi chạy đến trước cổng Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam thì ô tô bất ngờ mất lái lao lên vỉa hè tông gãy một cây hoa sữa. Sau đó, chiếc xe lại tiếp tục lao đến tông trúng hai mẹ con đang đứng đợi xe buýt trên lề đường.

Vụ tai nạn khiến bé Nguyễn Nho Long (3 tuổi) tử vong và mẹ là chị Trần Thị Phương bị thương nặng.

Ngay khi nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Đứng chờ xe về quê ăn Tết, bé 3 tuổi bị ô tô lao lên vỉa hè tông tử vong Người phụ nữ cùng con trai đứng trên vỉa hè đợi xe để về quê thì bất ngờ bị ô tô lao lên tông trúng.

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