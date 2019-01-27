Trước đó vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 26/1, tại địa bàn xóm 9, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến hai vợ chồng thương vong.

Sáng 27/1, trao đổi với báo chí, Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đang truy tìm chiếc xe tải gây ra tai nạn khiến hai vợ chồng thương vong trên đường Hồ Chí Minh.

Cú va chạm khiến anh S. ngã xuống đường tử vong tại chỗ còn người vợ bị gãy cả tay và chân. Người dân địa phương nhanh chóng đưa chị N. đi cấp cứu và báo cho cơ quan chức năng.

Vào thời điểm trên, một chiếc xe tải chở ngô (chưa rõ biển số) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Tân Kỳ - Nghĩa Đàn. Khi đi qua địa bàn xóm 9, xã Nghĩa Bình, tài xế cố vượt qua một chiếc xe tải khác thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do anh B.V.S (sinh năm 1979), trú ở xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn điều khiển chở theo vợ là chị V.T.N (sinh năm 1978) chạy cùng chiều.

Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân bị húc văng vào lề đường, hư hỏng nặng. Chiếc xe tải sau khi gây tai nạn không dừng lại mà bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Thời gian qua, những vụ tai nạn thương tâm liên tục xảy ra khiến nhiều người xót xa, đặc biệt chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán.

Gia đình 4 người bị container cán thương vong

Cách đây không lâu, dư luận cả nước bàng hoàng trước thông tin gia đình 4 người bị xe container cán thương vong trên đường đi mua quần áo Tết.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 16/1 anh Nguyễn Ngọc Minh (sinh năm 1993, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) điều khiển xe máy chở chị Quách Ngọc Lạnh (vợ anh Minh) và 2 con nhỏ lưu thông trên đường ĐH411.

Trên đường đi mua đồ Tết, gia đình 4 người gặp tai nạn thương vong - Ảnh: Internet

Sau khi rút tiền về, đến đoạn qua xã Đất Cuốc (huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương), xe của anh Minh xảy ra va chạm một chiếc xe máy chạy cùng chiều khiến cả gia đình ngã ra đường.

Lúc này một chiếc xe container lao tới không kịp tránh nên cán qua người anh Minh và chị Lạnh khiến cả hai tử vong tại chỗ, hai đứa trẻ bị thương nặng.

Sau va chạm, container tiếp tục di chuyển một đoạn khoảng 2km mới dừng lại. Hai đứa trẻ sau đó được người đi đường đưa đi cấp cứu.