Bé trai nặng 2,7 kg bị bỏ trong chiếc túi vứt bên đường lúc rạng sáng. Khi người dân phát hiện bé trai còn ấm nhưng đã trút hơi thở cuối cùng ngay sau đó.

Sáng nay (1/2), tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ việc bé sơ sinh bị bỏ rơi chết bên vệ đường khiến mọi người vô cùng đau lòng. Hiện Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đang phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của bé trai sơ sinh.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, người dân lưu thông trên tỉnh lộ 1, đoạn qua thôn 2, xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn) phát hiện một chiếc túi bị vứt bên vệ đường có dấu hiệu bất thường. Khi mở ra kiểm tra, ai nấy bàng hoàng phát hiện bên trong có một bé trai còn nguyên dây rốn, trên người dính nhiều vết máu.

Người dân cùng chính quyền địa phương lo hậu sự cho bé trai - Ảnh: Zing

Tại thời điểm người dân phát hiện, bé trai vẫn còn sống, người vẫn còn hơi ấm. Thế nhưng chỉ khoảng 2 phút sau nạn nhân đã trút hơi thở cuối cùng. Sự việc được người dân trình báo cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định bé trai nặng 2,7 kg, được sinh ở nơi khác rồi mang đến khu vực trên vứt bỏ. Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, chính quyền địa phương đã tổ chức an táng cho nạn nhân tại nghĩa trang của xã.

Sau khi thông tin vụ việc được chia sẻ lên mạng xã hội, rất đông cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ, đồng thời cho rằng hành vi vứt bỏ một đứa bé vừa chào đời dù vì bất cứ lý do gì cũng không thể chấp nhận được.

"Đọc mà nghẹn lòng"; "Xót xa quá! Nếu có kiếp sau chỉ mong con được vào một gia đình tử tế"; "Người khổ sở vái tứ phương chỉ mong có một mụn con cũng không được, kẻ lại nhẫn tâm vứt con ra đường như thế";..., cư dân mạng bình luận.

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