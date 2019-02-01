Tốt bụng đưa thanh niên bị chém trọng thương đi cấp cứu rồi bàng hoàng phát hiện nạn nhân bị HIV

Xã hội 01/02/2019 15:47

Ngay khi biết được anh A. bị nhiễm HIV, hai người đưa anh A. đi cấp cứu đã vô cùng bàng hoàng. Bởi trong quá trình đưa nạn nhân đến bệnh viện, hai người này đã tiếp xúc với máu của nạn nhân.

Khoảng 11 giờ sáng 31/1, hai nam thanh niên vác theo hung khí truy đuổi anh Trần Thành A. (SN 1986, trú tại tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) trên phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình theo hướng từ ngã tư Lê Quý Đôn - Trần Hưng Đạo đến ngã tư Lý Bôn - Trần Hưng Đạo. 

Khi đến đoạn trước số nhà 103 Trần Hưng Đạo (thuộc địa phận tổ 25, phường Đề Thám, TP. Thái Bình; đối diện trạm y tế phường Đề Thám), hai nam thanh niên vung dao chém nhiều nhát vào vùng cổ và vùng lưng khiến anh A. bị trọng thương, gục ngay tại chỗ trên vũng máu. 

Tốt bụng đưa thanh niên bị chém trọng thương đi cấp cứu rồi bàng hoàng phát hiện nạn nhân bị HIV - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Helino

Sau khi gây án, hai đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Lúc đó, có hai người làm việc trong một cửa hàng gần đó đã đưa nạn nhân đi cấp cứu và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng Công an tỉnh Thái Bình và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường thu thập thông tin, thu giữ tang vật chứng, trích xuất camera an ninh của các hộ kinh doanh gần đó để phục vụ công tác điều tra. 

Qua điều trị, các bác sĩ phát hiện nạn nhân A. đang uống thuốc điều trị HIV. Ngay khi biết được thông tin này, hai người đưa anh A. đi cấp cứu đã vô cùng bàng hoàng. Bởi trong quá trình đưa nạn nhân đến bệnh viện, cả hai người đã tiếp xúc với máu của nạn nhân.

Tốt bụng đưa thanh niên bị chém trọng thương đi cấp cứu rồi bàng hoàng phát hiện nạn nhân bị HIV - Ảnh 2
Con dao chưa rõ bị nạn nhân hay hung thủ vứt lại - Ảnh: Helino

Trung tá Vũ Thanh Sơn - Trưởng Công phường Đề Thám, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, do được cấp cứu kịp thời nên anh A. đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn cần được theo dõi, chăm sóc đặc biệt. 

Ngoài ra, hai người cứu giúp anh A. trong cơn hoạn nạn đã làm đơn gửi công an xác nhận để đi khám và điều trị phơi nhiễm HIV tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thái Bình. Lãnh đạo công an đã xác nhận đơn theo đúng thẩm quyền.

Hiện cơ quan Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương truy bắt các đối tượng gây án, điều tra làm rõ vụ việc.

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Từ khóa:   chuyện hy hữu giết người

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