Giáp Tết, kẻ cướp gửi trả 100 triệu đồng và thư xin lỗi: ‘Làm sao tôi đối mặt với đứa con bé bỏng của mình đây’

Xã hội 01/02/2019 14:39

Sau khi hoàn thành phi vụ cướp chiếc ba lô đựng hơn 100 triệu đồng, tên cướp đã gửi trả số tiền đó và gửi lời xin lỗi đến nạn nhân.

Trao đổi với báo chí vào ngày 1/2, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này đã bàn giao lại 100 triệu đồng và 2 chiếc điện thoại di động cho nạn nhân trong vụ cướp giật xảy ra tại địa bàn.

Được biết, cách đây 4 ngày lực lượng bảo vệ Ủy ban nhân dân phường An Phú, thị xã Thuận An phát hiện một chiếc túi xách ở chốt trực ngoài cổng. Khi kiểm tra, họ phát hiện một số tiền cùng lá thư dài 3 trang giấy.

Theo nội dung bức thư, đây là số tiền tên cướp gửi cho nạn nhân trong vụ cướp xảy ra vào chiều 28/1.

Trong người này thư viết: “Kính gửi ủy ban phường An Phú. Hôm nay trên địa bàn có xảy ra một vụ cướp và tôi chính là người đã gây ra. Thật sự tôi rất hối hận đã gây ra và tôi thật sự sốc với số tài sản cướp được. Có lẽ giờ đây người bị tôi cướp rất buồn và đau khổ.

Giáp Tết, kẻ cướp gửi trả 100 triệu đồng và thư xin lỗi: ‘Làm sao tôi đối mặt với đứa con bé bỏng của mình đây’ - Ảnh 1
Lá thư tên cướp gửi cho cơ quan chức năng - Ảnh: Internet

Cũng chỉ vì tôi đã lỡ mượn tiền của tín dụng đen và không thể trả được. Chỉ có mấy triệu, lãi cứ lên từng ngày, họ điện thoại rồi nhắn tin cả ngày, tôi không thể chịu nổi. Họ còn dọa sẽ cho người đến tận phòng siết nợ mà vợ tôi chỉ mới sinh bé gái được 3 tháng tuổi, nếu bọn họ mà đến chắc có lẽ vợ tôi chết mất, nên tôi nghĩ quẩn đi cướp, lấy tiền trả nợ và chiều nay tôi đã cướp của một người phụ nữ một chiếc ba lô. Tôi không ngờ số tiền quá lớn. Chắc họ cũng đang có việc cần tiền nên mới mang nhiều tiền như vậy.

Cả buổi chiều tôi ân hận cắn rứt lương tâm. Và làm sao tôi đối mặt với đứa con bé bỏng của tôi đây, và còn người bị cướp nữa, họ cũng đang rất cần tiền mà tại sao tôi lại làm như vậy, nên tôi viết bức thư gửi các anh, mong các anh gửi lại số tài sản tôi cướp của họ, còn cái ba lô sau khi tôi lấy điện thoại và tiền đã vứt vô thùng rác khi tôi quay lại tìm mà không thấy.

Toàn bộ số tiền ấy tôi đã lấy một chút ít để trả nợ. Sau này tôi nhất định sẽ trả lại cho xã hội. Và mong mọi người hãy mở vòng tay tha thứ cho kẻ tội lỗi này được một ân huệ và tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến người tôi cướp, mong các anh gửi lại số tài sản đến người đã giúp tôi. Xin cảm ơn”.

Theo thông tin từ Người lao động, nạn nhân là chị Phan Thị Bích Tuyền (25 tuổi, quê An Giang). Vào thời điểm xảy ra vụ việc, chị chạy xe máy qua phường An Phú thì bị một nam thanh niên áp sát, giật giỏ xách. Bên trong có 107 triệu đồng cùng điện thoại iPhone X và iPhone 6.

Khi nhận lại được số tiền này, chị Tuyền tỏ ra vô cùng bất ngờ.

Cũng theo nguồn tin trên, sau khi biết hoàn cảnh của đối tượng thì chị Tuyền đã gửi đơn đề nghị công an đừng truy bắt người đàn ông này.

Chị hy vọng, người này sẽ được vui vẻ với vợ con trong dịp Tết sắp đến và mong rằng ngân hàng sẽ tạo điều kiện cho người nghèo vay tiền để không phải sa vào tín dụng đen.

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