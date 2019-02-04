Bé gái 7 tuổi viết thư xin cho mẹ nghỉ Tết một ngày: ‘Cháu có thể xin cho mẹ cháu được nghỉ một ngày không ạ?’

Vì làm nghề tổ chức sự kiện mà người mẹ này không thể nghỉ Tết. Vì muốn mừng sinh nhật cùng mẹ, bé gái 7 tuổi đã viết thư xin cho mẹ được nghỉ phép một ngày.
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Tết là dịp để mọi người trong gia đình sum vầy, thế nhưng có những người vì công việc mà không thể đoàn tụ với gia đình.
Mới đây, câu chuyện bé gái 7 tuổi viết đơn xin cho mẹ nghỉ phép một ngày không chỉ gây xôn xao dư luận Trung Quốc mà còn thu hút sự chú ý của cư dân mạng thế giới.
Theo đó, chị Cao sống tại Giang Du, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) là nhân viên của nhà hàng tổ chức sự kiện. Vì lượng khách trong dịp Tết tăng cao nên chị không thể nghỉ.
Điều này khiến con gái của chị vô cùng buồn bã vì nhiều năm trước chị Cao đã hứa với con sẽ đưa bé đi trượt tuyết vào dịp Tết nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện được.
Muốn được mừng sinh nhật cùng mẹ, cô bé đã viết một bức thư xin nghỉ phép cho mẹ. Trong thư, cô bé viết: “Kính gửi cô chú, Tết Nguyên đán đang tới gần, cháu có thể xin cho mẹ cháu được nghỉ một ngày không ạ? Có thể đó là ngày mồng 4 cũng được ạ? Mẹ hứa sẽ đưa cháu đi trượt tuyết nhưng mẹ nói cháu bận học và không thể đi chơi vài năm nay rồi. Mồng 4 Tết là sinh nhật cháu, cháu rất muốn có mẹ đi cùng. Nếu cháu không đi trượt tuyết, cháu sẽ lớn lên mất. Ký tên, ngày 26/1/2019”.
Trong lúc chị Cao chưa hay biết về bức thư này thì đồng nghiệp của chị đã nhìn thấy và chuyển tới cho sếp. Sau khi đọc bức thư này, người sếp đã vô cùng xúc động và gửi cho bé một bức thư hồi đáp.
Trong thư, vị sếp cho chị Cao được nghỉ phép từ mùng 2 đến mùng 6, ngoài ra còn thưởng thêm một số tiền để dẫn bé đi trượt tuyết. Tuy nhiên, mặc dù được sếp cho nghỉ nhưng chị Cao không nghỉ vì các đồng nghiệp phải làm việc suốt Tết.